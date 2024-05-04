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Formula 1 Miami GP

Alonso: "Hamilton ceza almayacak çünkü İspanyol değil"

Hayal kırıklığına uğrayan Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın İspanyol olmadığı için Miami'de ceza almayacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso, Miami'deki sprint yarışının ilk virajında Hamilton'ın içeriye dalmasıyla Lance Stroll'e çarpmış,  Kanadalı pilotun da Lando Norris'le temas yaşamasına neden olmuştu.

Olay sırasında lastiği patlayan Alonso arka sıralara düştü ve yarışı ancak 17. oldu.

Çin GP sprint yarışında Carlos Sainz ile temas yaşadığı için ceza alan Alonso, Hamilton'ın burada yaşananlardan dolayı herhangi bir ceza almayacağını öne sürdü.

FIA'nın harekete geçme olasılığı sorulduğunda Alonso DAZN'a şunları söyledi: “Ne karar vereceklerini göreceğiz. Sanırım hiçbir şeye karar vermeyecekler çünkü o İspanyol değil!"

"Bence birkaç kişinin yarışını mahvetti, özellikle de çok hızlı bir aracı olan ve o olayda yarış dışı kalan Norris'in yarışını..."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso, son yarışlarda aldığı cezaları göz önünde bulundurarak, atak yaparken temkinli davranmak zorunda kaldığını söyledi.

“Belki bugün ceza almadım ama her zaman ceza alıyorum. Bugün de aynı şey oldu. Ocon'un arkasındaydım, belki risk alıp onu geçebilirdim ama mantıken ceza almamak için risk almamaya çalıştım."

“Bu yüzden 19 turluk yarışı tamamlamaya odaklanıp, takıma değiştirebileceğimiz şeyler konusunda geri bildirimler verdim."

Alonso, sprintin kendisi için bir test seansına dönüştüğünü söyledi ve şöyle devam etti: “Sprint yarışıyla uzaktan yakından alakamız yoktu."

"Sadece ana yarış için lastik aşınmasını ve diğer şeyleri kontrol etmeye çalıştık."

"Bizim için bu bir antrenman seansıydı, gerçek bir yarış değildi."

“Şimdi hafta sonunun önemli kısmı başlıyor, sıralama turları ve 57 turluk bir yarış."

"Kapalı parkta değişiklik yapmak adına sprint yarışından dersler çıkarabilir ve aracı biraz daha geliştirip geliştiremeyeceğimizi görebiliriz.”

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