Alonso: "Hamilton ceza almayacak çünkü İspanyol değil"

Alonso, Miami'deki sprint yarışının ilk virajında Hamilton'ın içeriye dalmasıyla Lance Stroll'e çarpmış, Kanadalı pilotun da Lando Norris'le temas yaşamasına neden olmuştu.

Olay sırasında lastiği patlayan Alonso arka sıralara düştü ve yarışı ancak 17. oldu.

Çin GP sprint yarışında Carlos Sainz ile temas yaşadığı için ceza alan Alonso, Hamilton'ın burada yaşananlardan dolayı herhangi bir ceza almayacağını öne sürdü.

FIA'nın harekete geçme olasılığı sorulduğunda Alonso DAZN'a şunları söyledi: “Ne karar vereceklerini göreceğiz. Sanırım hiçbir şeye karar vermeyecekler çünkü o İspanyol değil!"

"Bence birkaç kişinin yarışını mahvetti, özellikle de çok hızlı bir aracı olan ve o olayda yarış dışı kalan Norris'in yarışını..."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images