Alonso: "Hamilton biraz kayboldu, kendini izole etti"

İki Formula 1 sürücüsünün, 2007'de McLaren'da takım arkadaşı oldukları sıradaki ilk etkileşimi, Alonso zaten çifte F1 şampiyonu ve Hamilton da başarılı bir çaylak olduğu için pek de parlak değildi.

Woking'de birlikte geçirdikleri sezon biraz sertti. İkisi de, takım içinde en tepede yer almak için mücadele etti ve bu da Kimi Raikkonen'in sürücüler şampiyonluğunu bir puan farkla onlardan almasıyla sonuçlandı. Çekişen ikili sezonu eşit puanlarla bitirdi. McLaren, o yıl takımlar şampiyonluğunu aldı. Alonso ise o tek sezonun ardından McLaren'dan ayrıldı.

Alonso, Alpine ile sürücüler şampiyonasında onuncu sırada yer aldığı geri dönüş sezonunun ardından, Finetwork ile yaptığı bir röportajda 2007 sezonuna değindi.

Alonso, "O zamanlarda Hamilton o kadar da kötü değildi. O sırada çaylaktı, yıllar geçtikçe daha da kötüleşti.” diye şaka yaptı.

İspanyol, "Şimdi ise biraz kaybolduğunu görüyorum. Her zaman kötü adamlar ve iyi adamlar vardır, bu da sporun bir parçası.” diye ekledi.

Alonso, orta grup bir araçta olmasına rağmen bu yıl Macaristan'da, Mercedes'in başarısız bir lastik stratejisinden sonra, kendisini yedi kez dünya şampiyonu ile mücadele ederken buldu.

Alonso, Mercedes pilotuna karşı tüm gücüyle savunma yaptı ve takım arkadaşı Esteban Ocon'a F1'deki ilk yarışını kazanması için yeterli alanı sağladı.

Hamilton ile şu anda bir ilişkisinin olup olmadığı sorulduğunda Alonso, "Pek sayılmaz, kimseyle ilişkisi yok."

“Son birkaç yılda kendini izole etti. Tuhaf kıyafetler giyerek, moda dünyasına girdi." diye espri yaptı.

Lewis Hamilton, McLaren and Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images