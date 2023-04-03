Alonso: "Hamilton 58 turda sadece bir kez hata yaptı"

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Fernando Alonso yarışın büyük kısmını Lewis Hamilton'ı zorlayarak geçirdi ve fark zaman zaman 1.2 saniye civarına inse de, neredeyse hiç DRS mesafesine gelemediler.

Üçüncü olarak podyum serisini sürdüren Alonso, "Çok mutluyum, bu gerçekten inanılmaz bir başarı. Ayrıca takım için de öyle çünkü üçüncü ve dördüncü olduk ve 27 puan topladık."

"Takımdakiler için gerçekten çok mutlu oldum. Yarışın kendisi hiç kolay değildi. Bence başlangıçta ilk kırmızı bayrakla şansımız yaver gitti çünkü George ve Carlos pite girdiler, biz de bundan faydalandık ve sonra hız açısından Lewis'e çok yakındık, yarış boyunca da öyleydik."

"Yine de zaman yaklaşmaya çalışsam, hızını artırıyor gibiydi. Biraz baskı yapmaya çalıştım ama inanılmaz bir yarış çıkardı, hiç hata yapmadı, muhtemelen ondan -yani- bir şampiyondan beklediğiniz gibi sürdü."

"58 turda sadece bir kez lastik kilitledi ve o da 13. virajdaydı. Baskı yapmaya çalıştım ama hiçbir hata yoktu. Yani evet, bu üçüncülükten memnunum."

Carlos Sainz'la teması sorulduğunda Alonso, "Açıkçası o anda bana kimin dokunduğunu bilmiyordum."

"İlk startın, 3. virajında birinin bana dokunduğunu hissettim. Son yeniden başlangıçta, Carlos görünüşe bakılırsa 1. virajda bana dokundu. Muhtemelen sadece Cidde'de normal bir başlangıç yapabildim."

"Bahreyn'de de 4. virajda Lance bana dokunmuştu ve az daha spin atıyordum. Bu konuda biraz çekiciyim!"

"Neyse ki aracımız yeterince güçlü. Yani bize dokunmaya devam etmelerinin önemi yok." ifadelerini kullandı.

Mercedes'in temposuyla ilgili de konuşan Alonso, Alman üreticinin çok iyi bir araca sahip olduğunu belirtti.

"Mercedes'in Cidde'de de güçlü olduğunu düşünüyorum. Sanırım Pazar günü tüm yarış boyunca George'la aramızda birkaç ondalık vardı, yarış sonunda fazladan beş saniye ya da her neyse onu bulmakta epey mücadele ettim, yani çok çok yakındı."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Görünüşe göre sıralama turları artık oldukça önemli çünkü yarış tempoları birbirine çok benziyor. Bence sezonun çok ilginç bir noktasına doğru gidiyoruz ve bu noktada önemli olan hangi takımın aracını daha iyi geliştirdiği. Asıl önemli olan bu."

"Sanırım ilk üç yarış Avrupa'dan uzakta olduğu için güncelleme ve benzeri şeyler yapmak zordu."

"Ancak bundan sonra, kimin yeterince iyi geliştiğine bağlı olarak, takımların seviyesinin yarıştan yarışa biraz değiştiğini görebiliriz."

"Bilmiyorum, bizim için şu anda her şey çok güzel. Belki de bu yıl, sezon içerisinde podyuma çıkmayı bile beklemiyorduk ve üç yarışta üç podyum aldık."

"Yani şu anda gelen her şey bir bonus ve bugün de söylediğim gibi, üçüncü/dördüncü olarak çok fazla puan aldık. Elimize geçen her fırsatı değerlendiriyoruz. Öğrenmeye ve bir takım olarak gelişmeye devam etmemiz gerekiyor, belki şimdi pist dışında da bunu yapmalıyız."

"Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi gelişim hızına ve bunun gibi şeylere alışkın takımlara karşı yarışıyoruz. Bu yüzden belki de sadece bir öğrenme dönemindeyiz."

"Dolayısıyla 2023'ü çok mütevazı bir şekilde ele alıyoruz ve nasıl gideceğini hep birlikte göreceğiz."