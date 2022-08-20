Alonso: "Halen eskisi kadar hızlıyım, Kanada gibi hafta sonları bunu göstermemi sağladı"

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2018 sezonunun ardından Formula 1'e ara veren Alonso, 2 senelik WEC ve Dakar Rallisi maceralarının ardından 2021'de Alpine ile F1'e geri döndü ve geçtiğimiz haftalarda 41 yaşına girmesine rağmen halen üst düzey performans vermekte, hatta geçen sene Katar GP'sinde podyuma bile çıktı.

Hızından hiçbir şey kaybetmeyen İspanyol pilot, üstüne inanılmaz tecrübesi ve şartları iyi okuyabilmesi de eklenince orta gruptaki diğer isimler adına ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ancak geri dönüşünün bu kadar iyi olması herkes tarafından beklenen bir şey değildi, özellikle de Michael Schumacher'in ikinci döneminde ne kadar zorlandığı düşünüldüğünde. Buna rağmen bir kez daha kendisi hakkındaki olumsuz yorumları pist üstünde bertaraf eden Alonso, yeni Aston Martin anlaşmasıyla birlikte en az iki sene daha gridde kalacak.

The Race'a bir röportaj veren çifte dünya şampiyonu, söze Kanada'da elde ettiği ilk çizgi startından bahsederek başladı.

Alonso, "İlk çizgiyi elde etmemin sadece bir başlangıç olduğunu biliyordum, yine de çok şey ifade ediyordu, çünkü geri dönmeye karar verdiğinizde geride bırakmanız gereken pek çok şey var -aileniz, arkadaşlarınız- ve yaptığınız işe, hatta hissettiğiniz baskıya kendinizi tamamen hazırlamanız lazım."

"Çünkü sen Fernando Alonso'sun ve iyi olduğun sürece herkes seni izliyor olacak."

"Geçmişte Kimi [Raikkonen] veya Michael'ın da geri döndüğünü görmüştük, muhtemelen hepimiz onların eskisi gibi olmadıkları hissine kapıldık. Dolayısıyla geri döndüğümde bunu yaşamak istemedim."

"Sanırım bunu bir şekilde başardım, halen eskisi gibiyim ve bu benim için önemliydi. Halen eskisi gibi olduğumu hissetsem bile, zaman zaman bunu kanıtlamam gerekiyor ve Kanada gibi hafta sonları bana bu konuda yardımcı oluyor."

“İnsanların görüşlerinin farkındayım. Yüzlerce görüşme yapmanız gerekiyor ve sürekli 40 yaşında nasıl hissettiğinizi, eskisi gibi olup olmadığınızı soruyorlar."

“Bana '40 yaşında geri dönüyorsun, bu sadece eğlence için mi yoksa gerçekten hızlı mı hissediyorsun?' diye soruyorlar."

"Bu sorulara karşı öfkeli değilim, ancak elbette hızlı hissediyorum, aksi takdirde bir daha piste çıkmazdım." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images