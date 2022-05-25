Alonso: "Hâlâ bu kadar iyiyken, F1'i kanepeden takip edemem"

"Ayrıca bir risk faktörü de var. Indy 500'de her yıl birkaç ciddi kaza oluyor. Şimdi tamamen Formula 1'e odaklandım ve ayrılmaya karar verdiğimde tekrar Indy 500 yapmak ister miyim gerçekten bilmiyorum."

"F1'e gelirsek, Alpine ile resmi olarak bir sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadık. Yani, birkaç fincan kahve içtik fakat hepsi bu kadar. Fakat yakında görüşmeye başlayacağız."

"Bunu yapmanın kolay olmadığını bilsek de liderlerle aradaki farkı kapatmak ve yarışlar kazanmak istiyoruz."

"Yeni düzenlemelerin ilk yılın bu araçlardan ve diğer felsefelerden çok şey öğreniyorsunuz. Bu nedenle kolayca performans bulabilmenin pek çok yolu var."

"Gelecek yıl veya önümüzdeki iki yıl Formula 1'de kalmak istiyorum, iyi durumdayım ve savaşmak istiyorum."

"Kendimi %100 mücadeleye hazır hissederken oturma odamdaki kanepede Formula 1 yarışlarını seyretmek yanlış olurdu."

"Bunun böyle olmadığını hissettiğimde, bırakmam gerektiğini düşünen ilk kişi ben olacağım."

"Formula 1 çok zorlu bir spor ve burada yarışmak için feda etmeniz gereken çok fazla şey var. Fakat şimdilik bunu yapmaya hazırım."

Alonso, F1'de yarıştığı süreçle ilgili pişmanlığı olmadığını da söyledi.