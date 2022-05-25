Alonso: "Hâlâ bu kadar iyiyken, F1'i kanepeden takip edemem"
Fernando Alonso, kendisini formda hissettiğini ve emekli olmak gibi bir planı olmadığını yineledi.
Fernando Alonso, Temmuz ayında 41 yaşına girecek fakat bu yılki performansına bakılırsa, formundan hiçbir şey kaybetmemiş durumda.
Puan tablosunda bakıldığında durum farklı görünse de Alonso, altı yarışın tamamında özellikle sıralama temposunda güçlü göründü.
BBC ile olan röportajında Alonso, Indy 500'e dönüp dönmeyeceğini ve F1'de devam edip etmeyeceğini açıkladı.
Alonso şöyle dedi: "Indianapolis'e dönmeyeceğim çünkü artık o kadar da harika görünmüyor."
"Aeroscreen geldiğinden beri aracın hissiyatı değişti. Meslektaşlarımla konuştum, araçları yönetmenin ve takibin daha zor hale geldiğini söylüyorlar. Yani artık o kadar da eğlenceli değil. Çok fazla geçişin olduğu 2017'de hoşuma gitmişti ve son birkaç yılda geçiş yapmak zorlaştı."
Fernando Alonso, Alpine takes a picture with a fan
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Ayrıca bir risk faktörü de var. Indy 500'de her yıl birkaç ciddi kaza oluyor. Şimdi tamamen Formula 1'e odaklandım ve ayrılmaya karar verdiğimde tekrar Indy 500 yapmak ister miyim gerçekten bilmiyorum."
"F1'e gelirsek, Alpine ile resmi olarak bir sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadık. Yani, birkaç fincan kahve içtik fakat hepsi bu kadar. Fakat yakında görüşmeye başlayacağız."
"Bunu yapmanın kolay olmadığını bilsek de liderlerle aradaki farkı kapatmak ve yarışlar kazanmak istiyoruz."
"Yeni düzenlemelerin ilk yılın bu araçlardan ve diğer felsefelerden çok şey öğreniyorsunuz. Bu nedenle kolayca performans bulabilmenin pek çok yolu var."
"Gelecek yıl veya önümüzdeki iki yıl Formula 1'de kalmak istiyorum, iyi durumdayım ve savaşmak istiyorum."
"Kendimi %100 mücadeleye hazır hissederken oturma odamdaki kanepede Formula 1 yarışlarını seyretmek yanlış olurdu."
"Bunun böyle olmadığını hissettiğimde, bırakmam gerektiğini düşünen ilk kişi ben olacağım."
"Formula 1 çok zorlu bir spor ve burada yarışmak için feda etmeniz gereken çok fazla şey var. Fakat şimdilik bunu yapmaya hazırım."
Alonso, F1'de yarıştığı süreçle ilgili pişmanlığı olmadığını da söyledi.
İspanyol pilot, "Eğer hayatınızın bir noktasında bir şeyler yapıyorsanız, doğru olduğunu hissettiğiniz için yapıyorsunuzdur ve bu karar sayesinde size başka fırsatlar açılır."
"Yani farklı takımlarda daha uzun süre kalsaydım ya da benzeri bir şey yapsaydım, kazanma şansım olmazdı çünkü hep bir takım baskındı ve o takımda gitme şansım da yoktu."
"Mercedes ile hiç konuşmadım. Bunun dışında kırmızı araçta, turuncu araçta veya mavi araçta ikinci olmak pek bir şeyi değişmiyor çünkü sonuçta en fazla ikinci oluyorsun."
"En azından aldığım tüm kararlar, Le Mans 24 Saat ya da Indy 500'ü denemek gibi pek çok hayalimi gerçekleştirmemi sağladı. O yüzden şu an bulunduğum yerden mutluyum."
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