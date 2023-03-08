Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum"

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İki kez Dünya Şampiyonu, geçtiğimiz hafta sonu Q3'te erken tur atarak beşinci sıraya yerleşti ancak yarışın ilk turunda 4. virajda eski McLaren takım arkadaşı Hamilton'a sıra kaybetti.

Ancak Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla Alonso, sert lastiklerle Hamilton'ı ve Carlos Sainz'ı geride bıraktı ve Aston Martin ile ilk yarışında bir podyum elde etti.

İspanyol pilot, Hamilton ile mücadelesinde DRS'yi kullanarak 4. virajda Britanyalı pilota içerden atak yaptı. Ancak apekste ani bir arkadan kayma yaşadı ve hemen yerini geri verdi.

Alonso bu kaymanın AMR23'e adaptasyonunun bir göstergesi olduğunu açıkladı ve Sky Sports'a yaptığı açıklamada hâlâ hidrolik direksiyon desteğine alışmaya çalıştığını söyledi.

Alonso, "Sanırım bu yavaşlamadan kaynaklandı."

"Hâlâ bu araçtaki güç desteğine ve diğer şeylere alışmam gerekiyor."

"Bu Alpine'e kıyasla biraz farklı, bu yüzden beni şaşırttı." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, Renault motorundan Mercedes güç aktarım sistemine geçtikten sonra, çok fazla fark hissetmediğini ve kaymaya sebep olan şeyin bu olmadığını açıkladı.

Alonso, "Güç ünitesi açısından çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum."

"Ancak aracın kendisi ve ön süspansiyon geometrisi araçlar arasında her zaman farklıdır."

"Dolayısıyla, direksiyonu tutarken ön tarafın yol tutuşundan farklı geri bildirimler alırsınız."

"Bu yüzden, pistte ve bu araçta daha fazla zamana ihtiyacım olduğundan eminim." dedi.

Alonso'nun ön aksın ne yaptığını tam olarak hissedebilmek için minimum desteği tercih ettiği biliniyor.

Alonso'nun Sainz'ı geçtikten kısa bir süre sonra yarış mühendisine AMR23'ün 'kullanması çok güzel bir araç' olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Autosport tarafından aracın kaymasıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermesi istendiğinde Alonso şunları söyledi: "Sanırım buna neyin sebep olduğunu biliyoruz ama bu bende kalacak. Hâlâ üzerinde çalışıyoruz."

"Dediğim gibi, araç çok yeni. Araç hakkında daha fazla şey öğrenmemiz ve araca alışmam gerekiyor."

"Yani o anlar daha çok araçtan, sürüşten, direksiyondan gelen geri bildirimden ve güç desteğine alışmaya çalışmamdan kaynaklanıyordu."

"Yani, henüz her şey %100 tamam değil."