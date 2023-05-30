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Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Fernando Alonso, Max Verstappen'in mevcut formuna rağmen Aston Martin ve kendisinin bu yıl Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanma düşüncelerinden vazgeçmediğini söyledi.

Zeynep Taş
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İspanyol pilot, Monako Grand Prix'sinde Verstappen'in arkasında ikinci sırada yer alarak bu sezonki en iyi sonucunu elde etti.

Red Bull'un gridin geri kalanına karşı sahip olduğu mevcut avantaj, Alonso'nun Verstappen'e saf hız açısından meydan okuyabilmesi için çok az umut olduğu anlamına geliyor. Ancak yine de Alonso, bu yıl şampiyonluk için umut olduğunu düşünüyor.

Çünkü bu sezonun 2010 ve 2012'de Ferrari ile geçirdiği sezonlar gibi en iyi araca sahip olmamasına rağmen son tura kadar şampiyonluk için çekiştiği bir sezona benzeyebileceğini düşünüyor.

Monako GP'sinden sonra şampiyonluk hakkındaki düşünceleri sorulan Alonso şunları söyledi: "Bakalım. Sanırım hatırladığım herhangi bir sezonda, 2000'lerde ya da 2010'ların başında, bu yıl aldığım sonuçlarla şampiyonada lider olurdum."

"Ama şimdi Red Bull ve Max her yarışı domine ediyor. Harika sonuçlar alsanız bile her yarışta onların gerisinde kalıyorsunuz, o yüzden bilemiyorum."

"2010'da en iyi araca sahip değildik ve Abu Dabi'ye şampiyona lideri olarak geldik. 2012'de de en iyi araca sahip değildik ve Brezilya'da son tura kadar şampiyonluk için mücadele ettik. Yani şampiyona uzun ve biz pes etmeyeceğiz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Perez'in buradaki gibi bazı sorunlar yaşadığı hafta sonlarına ihtiyacımız olacak. Eğer Max bunlardan bir ya da ikisini yaşarsa, şampiyonaya biraz daha yaklaşmış olacağız, sonuçta bu motor sporları ve her şey olabilir. Saf hız konusunda bence henüz şansımız yok, ama yine de kesinlikle pes etmeyeceğiz."

Alonso, Monaco GP podyum kutlamalarının sonunda, bazılarının zafer arzusuyla ilgili bir mesaj vermek için yaptığını düşündüğü bir hareketle, bir ayağını yarış galibinin basamağına koydu.

Ancak Alonso, on yıldır F1'deki ilk galibiyetini elde etme düşüncesine kapılmadığını söyleyerek bu iddiaları reddetti.

Alonso, "Şampanyadan sonra her zaman birinci basamakta bir fotoğraf çektireceğim."

"Yani evet, bu yıl zaten birkaç kez oraya dokundum."

"Kupayı oradan almayı çok isterim ama evet, dürüst olmak gerekirse bunu takıntı haline getirmiyorum. Yıl sonuna kadar tüm ikinciliklerle şampiyonluk için savaşmaktan ya da gelecek yıl şampiyonluk için savaşmaktan mutlu olacağım. Bu yıl sadece bir hediye."

"Her hafta sonu yaşadığımız şey sadece takımla birlikte bir kutlama. Bunu beklemiyorduk ve bu sadece gelecek yıl için bir hazırlık, umarım iyi şeyler olur." dedi.

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