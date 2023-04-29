Alonso: "Hakemlerin Sainz'a ceza verip vermeyeceğini merak ediyorum"
Fernando Alonso, 2023 Azerbaycan F1 Grand Prix'sindeki Sprint yarışında Carlos Sainz'in pozisyon kazanmak için yaptığı 'şaşırtıcı' hamle konusunda FIA'nın harekete geçmesini beklediğini söyledi.
Yeni hafta sonu formatında sezonun ilk Sprint yarışı olan 2023 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si yoğun geçti.
Pilotlar, bu Sprint tamamen bağımsız olduğu için risk alabildiler çünkü herhangi bir olayın Pazar gününü tehlikeye atmayacağının farkındaydılar.
Alonso, sabah gerçekleşen sıralama seansında DRS sorunlarının tekrarlanmasının ardından sekizincilikle başladığı Sprint yarışında iki sıra kazandı. İspanyol pilot, Aston Martin aracıyla daha da fazlasını yapmak istedi ancak Bakü pisti AMR23'ün özelliklerine pek uygun bir pist değildi.
Çifte Dünya Şampiyonu startta önce Alexander Albon'u sonra Lewis Hamilton'ı geride bıraktı, ancak Carlos Sainz'i geçmeye çalışırken tartışmalı bir olay meydana geldi. Ferrari pilotu Alonso'nun geçişine izin vermedi ve Alonso, duvara çarpmamak için fren yapmak zorunda kaldı.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Sprint'in ardından DAZN mikrofonlarına konuşan Alonso, "Sekizinci başlamak kolay değildi ama puan alabildik."
"Carlos [Sainz] ikinci virajda beni duvara sıkıştırdı, açıkçası hakemlerin bu konuda bir şeyler yapıp yapmayacağını merak ediyorum."
"DRS'nin işe yaradığını düşünüyorum, bu hafta sonu takım içinde en çok kullandığımız kelime bu oldu çünkü sorunlar yaşadık."
"En azından yarışta iki kez işe yaradı, diğerinde dikiz aynasına bakmadığım için yarayıp yaramadığını bilemiyorum. Durumu bu gece analiz edeceğiz ve küçük değişiklikler yapmamız gerekirse, umarım bu değişiklikler yarın işe yarar."
"Yarın yarışa altıncı sırada, yani daha yukarıda başlayacağız; bakalım ilk beşte bitirebilecek miyiz? Bu hafta sonu çok hızlı değildik ama bugün altıncı bitirdikten sonra yarın da beşinci bitirmek için uğraşacağım." dedi.
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