Alonso hakemler tarafından çağrıldı

Haberi dinle

İspanyol pilot, ikinci sıradan başladığı yarışta iyi bir performans sergiliyordu fakat hem ilk hem de ikinci sanal güvenlik aracı periyodunda pite girmedi.

Etrafındaki isimlerin pit stop yapmasıyla dezavantajlı duruma düşen Alonso, yaklaşık 30 tur tamamlamasının ardından pite girdi ve o noktada Esteban Ocon'un dahi arkasına düştü.

Son bölümde Yuki Tsunoda'nın kazasıyla piste güvenlik aracı girdi ve Alonso'nun ilk beşe girme hayali büyük oranda sona ermiş oldu.

Bu bölümde bir yandan Esteban Ocon'u zorlarken, bir yandan da Valtteri Bottas'a karşı savunma yapmak zorunda kalan Alonso, yarıştan sonra hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

İddiaya göre Alonso, Bottas'a karşı yaptığı savunmada birden fazla kez yön değiştirdi ve düzlükte zikzak çizdi.

Alonso, yarışı Bottas'ın 0.3, Zhou Guanyu'nun ise 1.7 saniye önünde tamamlamıştı. Eğer 5 saniyelik bir zaman cezası alırsa kendisini dokuzuncu sırada bulacak.