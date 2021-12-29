Alonso, hak ettiğinden daha az şampiyonluk aldığını düşünmüyor

İspanyol pilot, 2005 ve 2006 yıllarında iki dünya şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra, toplamda 32 yarış zaferi ede etmeyi başardı.

Alonso, 2000'lerin ortalarından bu yana, tüm zamanların en yetenekli sürücülerinden birisi olarak kabul görüyor fakat yaptığı yanlış tercihler veya aldığı yanlış kararların, daha fazla şampiyonluk kazanmasının önüne geçtiği düşünülüyor.

RacingNews365'in haberine göre 2007'ye ek olarak 2010 ve 2012'de şampiyonluğu son yarışta kaybeden Alonso, Beyond the Grid podcastinde sahip olduğu yeteneğin daha fazla zafer ve şampiyonluğu hak edip etmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, zannetmiyorum."

"Bence hak ettiğinizi alıyorsunuz. Belki de bazı insanların şampiyonluk kazanması ya da belki de gridde daha iyi insanlar olmasına rağmen yarışlar kazanması gibi adaletsizlikler olduğunu söyleyebileceğiniz bazı örnekler var."

"Yine de böyle bir şeyi asla bilemezsiniz çünkü hepimiz farklı araçları sürüyoruz."

Alonso öbür yandan Formula 1'e asla girme fırsatı yakalayamayan yetenekli isimlere ve yetenekli olmasına rağmen asla ön taraftaki takımlarda yarışamayan isimlere dikkat çekiyor.

Alpine sürücüsü, "Daha önce de söylediğim gibi, Formula 1'e dahi ulaşamayan birçok yetenekli sürücü var, bana göre bu haksızlık."

"Genç kategorilerde olağanüstü seviyede olan pek sürücü ile yarıştım, hepsi kartingde, Formula 3'te ve diğer pek çok kategoride şampiyon oldular. Fakat Formula 1 aracını sürme şansları bile olmadı."

"Aynı şey griddeki sürücüler için de geçerli. Burada 20 harika pilotumuz var ve muhtemelen %90'ı Formula 1 kariyerleri boyunca asla yarış kazanamayacaklar. Bu, gerçekten haksızlık çünkü onlar yarış kazanmayı hak ediyorlar."

Hal böyle olunca Alonso, Formula 1'de ve motor sporlarında büyük ve başarılı bir kariyere sahip olduğu için minnettar.

"Kariyerime baktığımda, iki şampiyonluk kazanma şansım oldu. Aynı zamanda Le Mans, Daytona, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Dünya Karting Şampiyonası gibi zaferler de kazandım, yani geriye dönüp baktığımda, kariyerime başladığımda hayal ettiğimden daha fazlasını görüyorum."

"Bu yüzden elde ettiğim şeylerin adil olmadığını ya da şanssızlık yaşadığımı asla düşünmeyeceğim."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images