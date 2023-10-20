Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"
Fernando Alonso, 2023 Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ilk bölümünde elendi ve hafta sonunun geri kalanının bir "test seansı" olacağını belirtti.
Birkaç takım 2023 Amerika Grand Prix'sine önemli güncellemeler getirdi ve bu takımlardan biri de Aston Martin'di. İngiliz ekip, podyum mücadelesi verdiği sezon başındaki formuna geri dönmek için AMR23'e bazı güncellemeler getirdi.
Fakat bugünkü sıralama turlarında işler yolunda gitmedi ve her iki pilot da ilk bölümde elendi.
Seansın ardından konuşan Fernando Alonso, 17. sıranın yapabilecekleri en iyi şey olduğunu söyledi.
Alonso, "Bugüne geri dönmeli ve sabahtan başlayarak günü tamamen tekrarlamalıyız."
"Berbat bir seans geçirdik. Lance hiç tur atamadı; ben de yeni paketle sadece altı ya da yedi sağlam tur attım. Paketin ve yeni aracın nasıl çalışacağı konusunda çok fazla bilinmeyen vardı."
"Sıralama turlarına pek çok bilinmeyenle girdik ve sonuçlar ortada. Artık araç kapalı parka girdiği için yapabileceğimiz bir şey de yok."
"Acı verici olsa da bu hafta sonunu gelecek yıl için bir test olarak kullanacağız. Bakalım kalan seanslarda neler öğrenebileceğiz?" dedi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
İlerleme kaydedememesinin nedeni olarak trafiği suçlayan İspanyol pilot sözlerine şöyle devam etti: "Bu maksimumdu."
"Tur harika değildi, özellikle de çıkış turu berbattı, trafik çok kötüydü. Çizgiyi bir saniye kala geçtim, bu yüzden tura öndeki araçlara çok yakın başladım."
"Bu pek yardımcı olmadı ama turun kendisi iyiydi. Belki de hızım Q2'ye girecek kadar iyi değildi."
"Bakalım yarın iyi bir sprint yapabilecek miyiz? Çünkü Pazar günkü yarış büyük ölçüde tehlikeye girmiş durumda."
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