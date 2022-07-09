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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Alonso: "Hafta sonumuz bitti"

Fernando Alonso, sprint yarışına başlayamamasının ardından hafta sonunun kendisi için bittiğini söyledi.

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Alonso: "Hafta sonumuz bitti"
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Alpine pilotu, Avusturya GP öncesi cumartesi günü yapılan sprint yarışına başlayamadı. İspanyol pilotun aracı daha sonra garaja alındı ve yarışa başlamadan çekilmiş oldu.

Yaşananlara değinen Alpine pilotu şunları söyledi: "Starttan beş dakika önce araçta her şey kesildi ve çalıştıramadık. Harici bir batarya ile çalıştırmayı denedik ama bu da işe yaramadı. Yani bunun arkasında daha büyük bir şey var ve yarın için düzeltmeye çalışacağız."

"Pit yolundan başlayamazdık. Hafta sonu genel olarak bitti çünkü gördüğünüz gibi burada araç trenleri var ve geçiş yapamıyorsunuz."

"Bu yıl, tecrübemin de sayesinde sürüş açısından muhtemelen en yüksek seviyedeyim."

"Muhtemelen tüm yarış dışı kalmalarımı, şanssızlıkları ve dayanıklılık sorunlarını sayarsak 70 veya 60 puan kaybettik. Bu çok tuhaf bir sezon."

Alonso, bu duruma kızgın olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: "Bu yıl şimdiye kadar yaptığım işten fazlasıyla gurur duysam da, evet. En iyi halimle sürüyorum ve takımla olabildiğince yakından çalışmayı deniyorum."

"Eğer spin atmam, kaza yapmam veya bu tür hatalar yaptığım için puan alamasaydık daha üzgün olurdum. Direksiyon başında en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Şampiyonluk için yarışmıyorum. Şampiyonada 20 puanlarda olmak yerine 60 ya da 70 puana sahip olmayı çok isterdik fakat yine de Max'ten 120 puan geride olurduk."

"Bu yüzden pek bir şey değişmiyor ama muhtemelen, yarışları veya genel olarak hafta sonlarını izlemeyen insanlar sadece sıralamaya baktığında, 2022 için yanlış fikirlere sahip olacaklar çünkü 14 numaralı ekip olağanüstü ama diğer taraflardan çok şanssızız."

İspanyol pilot son olarak yarıştan beklentileri hakkında şunları ekledi: "DRS trenleriyle çok hayal kırıklığı yaratan bir yarış olacak."

"Bu yüzden stratejide yaratıcı olmaya ve güvenlik aracı veya o tür şeylerle şanslı olmaya çalışacağız. Göreceğiz ama bence, birçok aracın arkasında çok ama çok uzun bir yarış olacak."

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