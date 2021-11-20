Alonso: "Hafta sonu boyunca araç içerisinde rahat hissettim"

Araç hakkındaki hissiyatı hakkında konuşan İspanyol pilot, "Bence tüm hafta sonu gayet iyi gidiyor. Hafta sonu boyunca araç içerisinde kendimi rahat hissettim. İlk antrenmanlarda güzel bir his vardı."

"Bu pistte sürmek çok güzel, şu anda da benzin yükü azalınca ve yeni lastik takılınca muhteşem hissettirdi. Takıma da, eğer benzin koysalardı tüm gece boyunca sürebileceğimi söyledim ve yarın da sürmek için sabırsızlanıyorum."

"Bazı pistler bizim elimizdeki paket için daha iyi gibi hissediyorum. İstanbul, Sochi, burası; bu pistlerde belirli şeyler birbirine çok benziyor. Şu anda yapmamız gereken şey de diğer pistlerde ne kaybettiğimiz olacak. Cumartesi gayet iyiydi, yarın ise daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Pek çok sürücü sol ön lastiğin sorun çıkardığından bahsetti. Alonso'ya bunun, takım için iyi bir şey olup olmadığı sorusu soruldu. Alonso ise şunu söyledi: "Bilmiyorum. Yarın duruma bakalım."

"Bence ikinci seansta farklı lastikler bulunduğu için farklı stratejiler kullanılacak, bazı insanlar orta lastikte olacak bazıları da yumuşak lastikte. Yarın kaç pit stop olacağını bilmiyoruz, herkes burada ilk defa piste çıkacak, elimizde yeterince veri yok. Bu nedenle oldukça fazla soru işareti var."

"Ancak bu sorunları 15. sırada çözmek yerine beşinci sırada çözmek daha iyi bir şey. Gene de önümüzde uzun bir yarış olacağına inanıyorum, Carlos'un (Sainz) orta hamur ile başlayacak olması, Perez'in 11. sıradan sıfır set lastik ile başlaması gibi faktörler var ve bizim için büyük tehdit olacaklar."

"Yarışta çözmemiz gereken birkaç şey olacak."

Diğer pistlerde yaşadıkları sorunları neden burada yaşamadıkları sorusu sorulduğunda Alonso, "Bilmiyorum. Bence bunu araştırmamız lazım. Bu araçlar üç hafta sonra bir daha kullanılmayacaklar, bu nedenle derinlemesine bir analiz yapmanın bir anlamı olmayabilir."

"Bazı pistlerde bizim için iyi olan ve diğerlerini yaralayan şeyler olduğuna eminiz. Bunu anlamak iyi olacak, gelecek seneden itibaren uzun döneme uygulanacak olabilmesi de bir artı." dedi.

Alonso aynı zamanda Brezilya GP'sindeki Verstappen-Hamilton olayı hakkında da açıklamalarda bulundu.

FIA'nın olayı Katar GP'sinde inceleme altına almamasının ardından sürücüler toplantısında FIA, bunun nedenlerini sürücülere de anlattı.

Daha öncesinde de FIA kararlarının istikrarsızlığı hakkında açıklamalarda bulunan Alonso'ya, yeni verilen bilgilerin kendisini daha bilge yapıp yapmadığı soruldu. İspanyol pilot konu hakkında, "Söyleyebilecek bir şeyim pek fazla yok."

"Daha istikrarlı kararlar istediğimiz konusunda hepimiz anlaşmaya vardık, kuralların siyah ve beyaz olması gerekiyor çünkü gri olduğunda bazen bundan fayda elde ediyorsunuz, bazen de pistte kötü veya aptal olan kişi oluyorsunuz."

"Bu nedenle siyah ve beyaz olması daha iyi. Bunu hep beraber geliştirip geliştiremeyeceğimize bakalım. Bu durum sadece FIA'nın sorunu değil; bu durum sürücülerin, takımların ve FIA'nın, yani herkesin sorunu. Bu nedenle daha iyi kurallar bulmak için beraber çalışmalıyız." dedi.

Bunun üzerine Motorsport.com, Verstappen'in neden ceza almadığını, bunun kendisine açıklanıp açıklanmadığını ve bunun net olup olmadığını sordu. Alonso ise bu soruya, "Evet, dün bu konu açıklandı."

"Bunun net olup olmadığı ise tartışmalı. Tabii ki onlar bunu açıkladığında bunun neden olduğunu, neden yaptıklarını, nedenleriyle beraber açıklıyorlar. Anlaşıldı, bu da mantıklı bir şey, hepimiz de bunu anladığımızı söylüyoruz ancak neden bazı anlarda bunun zıttını düşünüyorsunuz o zaman?"

"Ancak onlar her zaman haklı. Asıl sorun bu." yanıtını verdi.