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Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, getirdikleri son güncellemelerin işe yaramasının gelecek için pozitif bir durum olduğunu düşünüyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin bu hafta sonuna en büyük güncelleme paketini getiren takım olmuştu ve şimdiye kadarki performansları, bu güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor.

Sıralama turlarını beşinci bitiren Fernando Alonso, sıralama turlarının ardından genel bir değerlendirmede bulundu.

Seansı yorumlayan Alonso, "Bu şartlarda hata yapmak çok kolaydı, dolayısıyla beşinci bitirdiğim için mutluyum. Güçlü bir pozisyondayız, podyum mücadelesine yakınız."

"Bu yüzden sonuçtan memnunum. Son iki yarışta sekizinci ve dokuzuncu olduğumuz göz önüne alındığında, kesinlikle ileriye doğru gittik." dedi.

Güncellemeler hakkında detay vermesi istendiğinde Alonso, "Cuma günkü antrenmanlar kuru zeminde geçtiği için şanslıydık, bu sayede tüm testlerimizi yaptık ve araç bu güncellemelerle daha iyi hissettirmeye başladı."

"Ayrıca veriler yeni güncellemenin rüzgar tünelinde gördüğümüz şekilde çalıştığını doğruluyor."

"Yani kesinlikle ileriye doğru gittik Bugünkü beşinciliğinde,  sahip olduğumuz bu ekstra performans sayesinde olduğunu düşünüyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bunun kesinlikle doğru yönde atılmış iyi adım olduğunu söyleyebilirim. Elbette daha fazlasına ihtiyacımız var, her zaman daha fazlasını istiyoruz. Rakiplerimiz gerçekten çok güçlü. McLaren, hatta Williams bile bu hafta sonu çok güçlüydü."

"Bu da her şeyin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Yine de birkaç yarış önce bizim için yanlış giden bazı şeyleri anladık ve tekrar doğru yoldayız. Bu hem bu yıl hem de gelecek yıl için harika." dedi.

Güncellemelerin neyi geliştirdiği sorusuna Alonso, "Performansı biraz arttırdı."

"Sanırım yeterince güçlü olmadığımız bazı alanlar vardı, çekiş, virajlardaki yol tutuş, genel olarak birkaç yarıştır biraz zorlanıyor gibiydik ve bence bu güncellemeler daha iyi hissettirdi."

"Araçta daha fazla performans vardı ama dediğim gibi veriler de, ki bu günlerde en önemli kısım bu, rüzgar tüneliyle aynıydı."

"Dolayısıyla, bu gelecek için çok önemli." dedi.

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