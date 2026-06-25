Alonso: “Güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım”

Takım liderlerinin büyük paket için bekleme kararına değinen İspanyol pilot, ilk başta bu fikre sıcak bakmadığını ancak bütçe sınırları ve aracın durumunun bunu zorunlu kıldığını belirtti. Aston Martin'in sezon başında yaşadığı teknik krizin boyutunu paylaşan Alonso, süreci şu sözlerle aktardı: "Aslında güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım.”

“Ancak diğer takımların yaptığı gibi sınırsız güncellemeler sunmak için ortada bir bütçemiz olmadığı da açık.”

“Biz ilk üç veya dört yarışı sadece zayıflıklarımızı ve limitlerimizi gerçekten anlamak için harcadık. Barselona'yı kaçırdıktan, Bahreyn'deki kötü ilk testten sonra Avustralya'da yarışı bitirip bitiremeyeceğimizi bile bilmiyorduk.”

“Karşılaştığımız acı gerçek tam olarak buydu. Bu yüzden rüzgâr tüneli testlerine ve diğer araçların işe yarayan çözümlerini incelemeye daha geç başlayabildik."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso, teknik sorunları deneme yanılma yoluyla çözemeyeceklerini anladıktan sonra alınan bu kararın arkasında durduğunu söyledi. Rakiplerle puan mücadelesine girebilmek için köklü bir değişime ihtiyaç duyduklarını vurgulayan deneyimli pilot, sözlerini şöyle tamamladı: "Karar bir kez alındıktan sonra doğru olduğunu düşündüm.”

“Bizim için birkaç yarışta bir 0.3 veya 0.4 saniye getirecek parçalar üretip arkalarda savaşmaya devam etmek bir şeyi değiştirmez. Bizim bundan çok daha büyük bir şeye ihtiyacımız var.”

“Fabrikadaki herkes bunun için tüm gücüyle çalışıyor ve onlara haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Henüz sonuçları pistte göremiyoruz ama son birkaç haftadır sosyal medyada yapıldığı gibi Aston Martin’i hafife almak son derece yanlış."

Pist üstünde rekabetçi olamadıkları bu zor dönemde adının transfer söylentilerinde geçmesini normal karşıladığını belirten Alonso, sosyal medya üzerinden gösterilen bu sert tepkilerin fabrikadaki tüm çalışanların emeğine büyük saygısızlık olduğunu vurguladı.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"Her zaman söylentiler olur. Dış dünya tarafından bize çok kötü davranılıyor ve bu aslında bir noktaya kadar normal.”

Beklentilerin altında kalıyoruz, kötü bir dönemdeyiz ve yaz arası yaklaşırken bu tür söylentilerin çıkması doğal.”

“Ancak geride olduğumuz için çok kolay bir hedefiz; tüm bu sosyal medya ortamı, üzerimizden yapılan tüm bu şakalar artık taciz sınırına dayanmış durumda."

"Bazen şu anki halimizden memnun olmadığımızı konuşuyoruz ama bizler çok sıkı çalışan insanlarız. Honda çok sıkı çalışıyor; Aston Martin'de fabrikaya pazartesiden pazara gidip sorunlarımızı çözmek için günde 8 saat mesai harcayan 1.000 kişi var.”

“Bu sorunlar yakın gelecekte çözülecek. Her hafta yarışıp medyanın karşısına çıktığımız için durumun en zor kısmını biz pilotlar göğüslüyoruz.”

“Yarın araca bineceğiz ve belki yine diğer takımlarla rekabet edemeyeceğiz. Ama fabrikadaki insanların emeğini asla hafife alamayız."