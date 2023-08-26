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Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Hollanda'daki ilk günün ardından gayet mutlu.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında nispeten iyi bir performans sergiledi.

İlk seansı ikinci bitiren Alonso, ikinci seansta kırmızı bayraklardan ötürü istediği turu atamadı.

Cuma günü yeni güncellemeler getirdikleri için temiz şekilde sürüş yapmak önemliydi.

Aston Martin pilotu seansın ardından şöyle konuştu: "AMR23'e getirdiğimiz güncellemeler iyi hissettiriyor fakat umduğumuz programı tamamlayamadık çünkü seans içerisinde birkaç kez kırmızı bayrak çıktı."

"Benim açımdan çok dramatik bir şey olmadı ve Cuma günü iyi bilgiler topladık."

"Yine de her şeyi analiz etmemiz ve yarın için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

Lance Stroll de ilk günün ardından pozitif konuştu.

"İlk günün ardından kendimi gayet iyi hissediyorum."

"Güç ünitesi sorunu nedeniyle ilk seansta çok az çalışabildik, Zandvoort harika bir pist ve çok eğlenceli olduğu için bu üzüntü verici."

"Fakat sorun takım tarafından hızlı şekilde çözüldü, böylece ikinci seansta piste geri dönebildim."

"Güncellemeleri değerlendirmek için gece boyunca verileri analiz etmemiz ve yarın için hazırlanmamız gerekiyor."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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