Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor"

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Marina Bay Pisti, Alonso için özel bir pist çünkü burada iki yarış kazandı ve kariyerinin tek Grand Slam'i de buradaydı.

Alpine bu hafta sonu yeni bir taban güncellemesi hazırladığı için hafta sonundan beklentiler yüksek görünüyordu fakat İspanyol pilot için pek iyi bir cuma günü değildi.

Alonso ilk antrenman seansını dokuzuncu tamamlarken, ikinci seansta sekizinci olabildi.

Alonso günün aksaklık dolu olduğunu söyleyerek, "Bizim için harika bir gün değildi."

"Vites kutusu sorunu nedeniyle ilk seansta sınırlı miktarda çalışma yapabildik."

"İkinci seans genel anlamda daha iyiydi fakat zaman kaybını telafi etmek mümkün olmadı."

"Her şeye rağmen iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum ve yarın için kendime gayet güveniyorum."

"Görünüşe bakılırsa güncellemeler çalışıyor fakat topladığımız verileri derinlemesine analiz etmemiz gerekiyor." dedi.

Alonso'nun günü vites kutusunda yaşanan yağ sızıntısı nedeniyle iyi geçmezken, takım arkadaşı Esteban Ocon genel anlamda daha mutluydu.

Ocon, "Bugünkü iki seansın ardından sıcak ve nem nedeniyle bu pistin fiziksel olarak ne kadar zor olduğunu bir kez daha gördük."

"Sanırım tüm sürücüler hafta sonuna hazırlanmak için fazladan birkaç günümüz olduğu için mutludur."

"Pist üstüne gelirsek, yeni parçaları test ettik ve yaptığımız işten memnunuz."

"Pistte düşündüğümüz kadar tümsek olmaması güzeldi. Artık yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarış için mümkün olduğunda yukarılarda olmaya çalışacağız." dedi.