Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor, artık gelecek konusunda daha sakiniz"

Son yarış Macaristan'a yeni bir güncelleme paketi getiren Aston Martin, hafta sonundan sadece bir puanla ayrılmıştı.

Özellikle Alonso tarafında yapılan hatalar, takımı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Alonso şöyle dedi: "Tabii ki Pazartesi günü yarışın nasıl gittiğini ve neleri farklı yapabileceğimizi analiz ettik."

"Yarıştan sonra bir şeyleri değiştirmek ve en iyisinin ne olduğunu söylemek kolay."

"Bence gelecekte aynı durumla karşılaşırsak o zaman doğru şeyi yaparız ama Macaristan'da belki de özellikle benim aracımda en iyisini yapamadık."

"Muhtemelen dokuzunculuğu Tsunoda'ya kaybettik ama umarım burada daha iyi olacağız."

Güncellemelerin etkisi sorulduğunda "İyi olduğunu söyleyebilirim."

"Sanırım yeni paketin Macaristan'daki çalışma şeklinden oldukça memnunuz. Rüzgâr tünelinden görülen her şeyi yapıyor ve korelasyon çok iyi, bu da birkaç zorlu güncellemeden sonra önemli bir durumdu."

"Sanırım takım Budapeşte'den oldukça memnun fakat bunun sadece ilk adım olduğunu ve olmak istediğimiz yerden çok uzakta olduğumuzun farkındayız."

"Rüzgar tüneliyle pist üstü korelasyonu doğru olduğu için, bu konuda herhangi bir korku olmadan yere basma gücü eklemek bizim için daha kolay olacak." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son yarışta Lance Stroll, Alonso'ya pozisyonunu geri vermemişti.

Bu konuda Alonso şöyle dedi: "Toplantıda bu konuyu hiç konuşmadık."

"Telsizden, bitime iki tur kala pozisyonu geri alacağım söylendi. Fakat sonra Yuki ile savaştığını gördüm."

"Bu yüzden bir noktada 'pozisyonu dert etmeyin' demek üzereydim çünkü son viraja kadar ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Sonunda yer değiştirmedik ve ben de de onun son viraj kadar Tsunoda ile savaştığını düşünüdm."

"Bunu takım toplantılarında bile konuşmadık."

Bu hafta sonu iyi olmayı bekleyip beklemediği sorusuna, "Sanırım evet, iyi olmamak için herhangi bir neden göremiyorum."

"Budapeşte bizim için daha zor bir pistti. Spa bizim paketimiz için daha iyi olmalı. Bence ilk iki seansı yine yeni paketi test etmeye ayırmalıyız, sonrasında nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Fakat Budapeşte'deki güncellemeden sonra geleceğe yönelik daha sakiniz. Belki de takım artık tur zamanını artıracak şeyleri yapmayı ve nerede performans bulabileceğini daha iyi anladı."

"Aracı daha hızlı hale getirdi, dolayısıyla bu bizim için önemli bir güncellemeydi. Beklendiği gibi çalıştı, bu yüzden bize kesinlikle daha fazla güven verdi,." cevabını verdi.

Bu hafta sonu hedefin puan almak mı yoksa güncellemeleri anlamak mı olduğu sorusuna, "İkisi de. Aracı anlamaya devam etmeliyiz. Yarın araçtan en iyisini almak için yapmak istediğimiz pek çok test var. Fakat hava yarın iyi görünmüyor. Bu yüzden böyle bir imkan olmayacak."

"Hava kuru geçerse, bizim için altın değerinde olur çünkü aracın daha iyi hale getirebiliriz. Sonra puan almaya çalışacağız. Her iki araçla da Q3'e kalmak ve puan almak istiyoruz. hedeflerimiz bunlar." cevabını verdi.

Gelişimde Mercedes'i örnek alıp almadıkları sorusuna Alonso, "Hem bu yılki Mercedes hem de geçen yılki McLaren'ı örnek alıyoruz."

"Her ikisi de ön tarafla aradaki farkı kapatmanın mümkün olduğunu kanıtladılar. Mercedes ilk dört yarış bizimle mücadele ediyordu ve şimdi iki yarış kazandılar."

"McLaren geçen yılın başında Q1'de eleniyordu ve şimdi zaferler için savaşıyorlardı. Yani bu mümkün." cevabını verdi.