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Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor"

Fernando Alonso, cuma gününün ardından araçtan ve yeni güncellemelerden memnun.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında iyi performans sergiledi ve ikinci antrenman seansında ikinci sırada yer aldı.

Günün ardından konuşan İspanyol pilot, "Bence mücadele o kadar yakın ki 0.1 veya 0.2 saniye sizi genel klasmanda tamamen farklı bir noktaya getirebiliyor. Bu yüzden zaman tablosuna çok fazla dikkat etmemenizi öneririm!"

"Antrenman seansı istediğimiz gibi gitti ve planladığımız programı yerine getirdik. Bu iyi bir şey. Ayrıca lastikleri öğrenmeye devam ediyoruz."

"Pist tahmin ettiğimizden biraz daha yavaştı. Dolayısıyla ayarlar üzerinde daha fazla çalışmamız gerekiyor ama verimli bir Cuma günüydü." dedi.

Yeni güncellemeler sorulduğunda Alonso, "Kesinlikle çalışıyorlar. Araca koyduğumuz fakat performans getirmeyen hiçbir şey yok."

"Bu Bahreyn'den bu yana devam eden bir şey."

"Yani evet, güncellemelerden memnunuz ve yarın herkes elini açtığında, nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.

Alonso, pistte kendisini çok fazla destekleyen taraftar olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtiyor.

"Duyduğum kadarıyla tribünlerin %67'si yeşil, bu inanılmaz. Sanırım bu, her şeyin tek renk olduğu 2005-6-7 yıllarına çok benziyor, bu yüzden bu desteği, bu özel enerjiyi içimde çok fazla hissediyorum."

"Bu sabahki taraftar desteği inanılmazdı, aracı kullanırken onları duyamasam bile ne kadar coşkulu olduklarını hissediyorum. Umarım onlar için iyi bir gösteri sunabiliriz."

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