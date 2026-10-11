Formula 1 Singapur GP

Alonso: "Güç ünitesinde olması gerektiği gibi çalışmayan bir şey var"

Fernando Alonso, Aston Martin'in yaşadığı performans sorunlarının güç ünitesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 11 Eki 2026 17:10

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso, Marina Bay'de gerçekleşen yarışı 16. sırada tamamladı.

Alonso, hafta sonuna daha iyi bir sonuç elde etme beklentisiyle girdiklerini ancak özellikle güç ünitesinin davranışının işleri karmaşıklaştırdığını ifade etti.

Alonso, "Güç ünitesinde olması gerektiği gibi çalışmayan bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Bunun nedenini anlamamız gerekiyor çünkü önümüzde birkaç zorlu yarış var. Sürüş karakteri ve turbo gecikmesi gibi sorunları çözmeliyiz. Tur zamanında bize çok şey kaybettiren birkaç konu var ve bunları bu hafta sonu zor yoldan keşfettik."

"Geçen hafta sonu Sepang'da hiçbir sorun yaşamadık. Bakü'de de, özellikle ilk iki sektörde pist oldukça virajlı ve yavaş olmasına rağmen herhangi bir problem yaşamadık. Bu sorun bu piste özgü görünüyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Turbo tarafında sorunlar biraz daha azdı sanırım ancak enerji dağıtımında pek çok problem vardı. Özellikle Sanal Güvenlik Aracı sonrasında aracın turun neresinde olduğumu tam olarak bildiğini düşünmüyorum. Enerji dağıtımını ihtiyacım olmayan noktalarda yapıyordum ve düzlüklerde enerji dağıtımı gerçekleşmiyordu."

"Özellikle yumuşak lastiklerle ilk bölümümüzün çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ancak Checo'nun ya da başka bir aracın arkasında kaldığımızda her düzlükte 200-300 metre kaybediyorduk."

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in pistte değişiklik yapılması gerektiğine yönelik yorumları da sorulan Alonso, geçişleri artırmanın kolay olmayacağını belirtti: "Cadde pistlerinde sıralama turları genellikle yarışın %90'ını belirler. Formula 1'i hatırladığım dönemlerden beri durum böyle."

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- Motorsport.com Ekibi

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