Formula 1 Amerika GP
Alonso: “Arka gruptaki pilotların kalitesi çok düşük”
ABD GP’de Albon ile yaşadığı temas sonucunda aracının tabanı hasar alsa da yarışı tamamlamayı başaran Fernando Alonso, basına değerlendirmelerde bulundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 25 Eki 2026 23:00
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Austin’deki yarışın ilk turlarında Alex Albon ile yaşadığı temas sonucu aracında ciddi hasar oluşan Fernando Alonso, yarış boyunca aracının tabanından verim alamadı. İkinci pit stopun ardından yarışı bırakmayı düşünse de takıma veri sağlamak adına mücadeleye devam eden İspanyol şampiyon, 12. sıraya kadar tırmanmayı başardı.
Yarışın ardından basına konuşan Alonso, değerlendirmelerini şu sözlerle yaptı: "11. virajda Alex ile temas yaşadım, en büyük hasarı orada aldık.”
“Muhtemelen tur başına yarım saniyeden fazla zaman kaybettik. Yarıştan sonra aracı dışarıdan gördüm, taban adeta yok olmuştu. Bu araçla yarışa nasıl devam edebildik gerçekten bilmiyorum.”
“Eğer araç sağlam olsaydı, bugün güçlü bir ihtimalle puan alabilirdik çünkü bu haledeyken bile 12. sıradayız.”
Fernando Alonso, Aston Martin
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Williams ile aramızdaki güç dengesine gelince, bazen biz daha iyiyiz bazense onlar. Bu durum motor gücünün etkili olduğu pistlere göre değişiyor.”
“Ancak bugün puan alabilir ve takımlar şampiyonasında onlara yaklaşabilirdik. Maalesef bunun için başka bir şansımız kalmadı.”
“En arkalardan başladığınızda temas yaşama riskiniz her zaman vardır. Bence arka gruptaki pilotların kalitesi de çok düşük, tıpkı bugün Alex ile gördüğümüz gibi.”
“Bu yüzden aracı geliştirip sıralamalarda daha üst sıralardan başlamamız gerekiyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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