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Formula 1 Amerika GP

Alonso: "Getirdiğimiz yeni parçalar araçta büyük bir değişiklik yapmayacak"

Fernando Alonso, Aston Martin'in Amerika Grand Prix'sine getirdiği yeni parçalardan pek ümitli değil.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1 bu hafta sonu Austin'deki COTA'yı ziyaret edecek ve Silverstone merkezli Aston Martin, yarış için birkaç yeni parça getirmiş durumda.

Ancak hafta sonunda sprint yarışının koşulacağı sebebiyle takımın bu parçalardan ne kadar yararlanabileceği merak konusu.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Fernando Alonso, bu konuda şunları söyledi: "Sprint hafta sonları tabii ki biraz daha zorlayıcı çünkü bazı şeyleri gerçekten optimize edemiyorsunuz, özellikle de araca yeni parçalar getirdiğinizde."

"Bu yüzden hafta sonuna doğru his ve güvenle başlamak önemli olacaktır. Yaptığımız tüm hazırlıklar daha hassas hale geliyor ve her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz."

"Pazar günü için beklenmedik davranışları karşılayacak çok sayıda lastiğimiz ve stratejimiz olmalı. Bence tüm takımlar için en büyük endişe aracın performansını optimize etmek."

"Daha da önemlisi, buraya getirdiğimiz bazı yeni parçalarımızı ilk antrenman seansında test etmek istiyoruz." 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton

"Ama bu parçaların tüm resmi değiştireceğini düşünmüyorum, şu anda hedefimiz iyi bir korelasyon elde etmeye çalışmak ve tüm yeni parçaların onlardan beklediğimiz şeyi yaptığını görmek."

"Ancak dediğim gibi, performans ve yarış sıralamasındaki pozisyonlar açısından, bu büyük bir değişiklik yaratmayacak."

İki kez dünya şampiyonu, gelecek hafta kariyerinin 400. yarışına çıkmaya hazırlanıyor olacak. 

F1 kariyerinde böyle bir noktaya ulaştığı için neler hissettiği sorulduğunda Alonso, "400 yarışın yarısında olup bir şampiyonluk daha elde etmeyi ya da daha çok yarış kazanmayı isterdim."

"Ama içinde bulunduğum durum, bu spora olan sevgimi ve 20 yıldan fazla bir süredir çok yüksek bir seviyede performans göstermeye çalıştığımı gösteriyor."

"Geçmişe dair özlediğim çok şey var. Yakıt ikmali, pazar günleri hızlı araçlar, motor sesi, büyük sponsorlar, grid kızları gibi."

"Yine de bence şu anda iyi bir yerdeyiz, hatta F1'in en iyi dönemindeyiz diyebilirim."

"Formula 1 şu anda dünya çapında, özellikle de ABD'de çok popüler. Bu Liberty Media ve onların yaptığı tüm faaliyetler sayesinde oldu." şeklinde yanıt verdi.

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