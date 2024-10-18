Alonso: "Getirdiğimiz yeni parçalar araçta büyük bir değişiklik yapmayacak"
Fernando Alonso, Aston Martin'in Amerika Grand Prix'sine getirdiği yeni parçalardan pek ümitli değil.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Formula 1 bu hafta sonu Austin'deki COTA'yı ziyaret edecek ve Silverstone merkezli Aston Martin, yarış için birkaç yeni parça getirmiş durumda.
Ancak hafta sonunda sprint yarışının koşulacağı sebebiyle takımın bu parçalardan ne kadar yararlanabileceği merak konusu.
Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Fernando Alonso, bu konuda şunları söyledi: "Sprint hafta sonları tabii ki biraz daha zorlayıcı çünkü bazı şeyleri gerçekten optimize edemiyorsunuz, özellikle de araca yeni parçalar getirdiğinizde."
"Bu yüzden hafta sonuna doğru his ve güvenle başlamak önemli olacaktır. Yaptığımız tüm hazırlıklar daha hassas hale geliyor ve her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz."
"Pazar günü için beklenmedik davranışları karşılayacak çok sayıda lastiğimiz ve stratejimiz olmalı. Bence tüm takımlar için en büyük endişe aracın performansını optimize etmek."
"Daha da önemlisi, buraya getirdiğimiz bazı yeni parçalarımızı ilk antrenman seansında test etmek istiyoruz."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Mark Sutton
"Ama bu parçaların tüm resmi değiştireceğini düşünmüyorum, şu anda hedefimiz iyi bir korelasyon elde etmeye çalışmak ve tüm yeni parçaların onlardan beklediğimiz şeyi yaptığını görmek."
"Ancak dediğim gibi, performans ve yarış sıralamasındaki pozisyonlar açısından, bu büyük bir değişiklik yaratmayacak."
İki kez dünya şampiyonu, gelecek hafta kariyerinin 400. yarışına çıkmaya hazırlanıyor olacak.
F1 kariyerinde böyle bir noktaya ulaştığı için neler hissettiği sorulduğunda Alonso, "400 yarışın yarısında olup bir şampiyonluk daha elde etmeyi ya da daha çok yarış kazanmayı isterdim."
"Ama içinde bulunduğum durum, bu spora olan sevgimi ve 20 yıldan fazla bir süredir çok yüksek bir seviyede performans göstermeye çalıştığımı gösteriyor."
"Geçmişe dair özlediğim çok şey var. Yakıt ikmali, pazar günleri hızlı araçlar, motor sesi, büyük sponsorlar, grid kızları gibi."
"Yine de bence şu anda iyi bir yerdeyiz, hatta F1'in en iyi dönemindeyiz diyebilirim."
"Formula 1 şu anda dünya çapında, özellikle de ABD'de çok popüler. Bu Liberty Media ve onların yaptığı tüm faaliyetler sayesinde oldu." şeklinde yanıt verdi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Stella, McLaren pilotlarının Schumacher ve Alonso ile ortak noktalarını açıkladı
Alonso, Newey’nin gelişiyle emekliliğini erteleyebilir
Marko: "Red Bull'da yarışması için teklif götürdüğümüzde Alonso bizi ciddiye almadı"
Aston Martin, Austin’e getireceği güncellemelerle 2025 için temel hazırlıyor
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Rosberg: "Aston Martin, Formula 1'in PSG'si haline gelebilir!"
Son Haberler
Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"
Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!
Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama
Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar