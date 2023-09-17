Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Singapur GP hafta sonunda yaşadıkları sıkıntıda, bu hata sonundan itibaren hayata geçen teknik direktifin bir etkisinin olmadığını söyledi.
Bildiğiniz üzere son dönemde, bazı takımların kanatları esnetmenin bazı yollarını bulduğu ortaya çıkmış, bunun üzerine FIA bu tür çözümlerin önüne geçmek için Singapur GP'den itibaren hayata geçecek bir teknik direktif yayınlamıştı.
Red Bull'un çok zorlandığı hafta sonunda Ferrari öne çıkarken McLaren ve Mercedes ona yakın olmayı başardılar. Aston Martin ise Red Bull'un geride kalmasına rağmen bu takımların gerisinde kaldı.
Alonso, "Umduğumuz performansa sahip değildik ve birçok şey oldu... Pit yolunda hata, yavaş pit stop, trafik, hepsi tek yarışta oldu. Unutulması gereken bir yarıştı, dediğim gibi tüm sorunlar tek bir yarışta oldu. Bu iyi bir şey. Umarım tüm bu kötü şeylerden gereken dersleri çıkarır, Japonya'da daha iyi oluruz." dedi.
Alonso, yarış içerisinde gerilemesinin ardından telsizden aracının "sürülemez" olduğundan şikayet etmişti.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
İspanyol pilot, "Evet, buna bakmamız lazım. Aracın sürüşü gerçekten çok zordu, arka taraf çok zayıftı. Bu yüzden pit stoplardan sonra lastiklerimizi çok hızlıca tükettik. Zor bir yarıştı. Detaylara bakmamız lazım. Açıkçası şu an için cevaplarımız yok. Ancak Japonya'da daha iyi olmalıyız."
"Singapur'da güçlü bir hafta sonu geçirmeyi bekliyorduk. Ancak öyle olmadı. Japonya'da normalde sihirli bir şey olmasını beklemiyoruz ancak belki sürpriz olur. Böyle olmasını umuyoruz." dedi.
Alonso, özellikle teknik direktif nedeniyle mi yavaşladıklarının sorulması üzerine, "Hayır, bizim için değişen bir şey yoktu. Bir şeye adapte olmak zorunda değildik. Teknik direktif konusunda mutluyduk."
"Bu pist çok farklı. Bakalım Japonya'da ne olacak? Orada Red Bull'un domine etmesini bekliyorum, dürüst olayım. Burası tek yarışlık bir yer. Singapur, geçmişte Mercedes'in de şampiyonayı domine ettiği dönemlerde iyi olmadığı bir yer. Yani burası çok özel bir yarış hafta sonu. İyi olmayı bekliyorduk ancak olamadık. Bu yüzden Japonya'da daha iyi olmayı umuyoruz." dedi.
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