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Formula 1 Haberler

Alonso, F1'e dönüşünde Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu

Fernando Alonso, Formula 1'den uzak kaldığı iki yıla rağmen hâlâ iyi bir performans sergilediği için mutlu.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Alonso, F1'e dönüşünde Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu
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Fernando Alonso 2018 sonunda Formula 1'e veda ederek diğer kategorilerde yarışmaya başlamıştı.

İspanyol pilot bu süreçte WEC'te tam sezon yarıştı, Indy 500'e katıldı, Daytona 24 Saat'te yer aldı ve ünlü Dakar Rallisi'nin tadına baktı.

Ancak onu çeken bir yer vardı: Formula 1. İspanyol pilot, 2021 yılında Alpine ile spora döndü ve geride kalan iki yılda, formundan hiçbir şey kaybetmediğini fazlasıyla gösterdi.

Alonso şu anda 42 yaşında ve hâlâ yarış kazanabilecek tempoda sürmeye devam ediyor.

Geçmişte spordan ayrılan sürücüler için işler her zaman böyle gitmedi. Örneğin Michael Schumacher 2006 sonunda spora veda etmiş ve 2010 yılında Mercedes'le geri dönmüştü. Spora geri döndükten sonra Schumacher, zaman zaman iyi performans gösterse de, üç yıllık süreçte puan anlamında Nico Rosberg'e geçildi.

Alonso, bu açıdan Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu görünüyor.

Alonso, "Michael'ın dönüşünü hatırlıyorum. Geri döndüğü zaman %100 seviyesinde değildi. En azından ben öyle hissettim" dedi.

İspanyol pilot, Kimi Raikkonen'in de  geri dönüşünden sonra motivasyon sorunu yaşadığı için, geri dönüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu kabul ediyor.

"Şahsen kendime çok güveniyordum ama en üst düzeyde yarışacak kadar hızlı olabileceğimden yüzde 100 emin değildim."

"En azından geçen yıl (2021) en iyi seviyemde değildim."

"Bu durumdan zaman zaman rahatsız oldum. Üstesinden gelmem gereken bazı zorluklar vardı. Ancak bu yıl neredeyse yüzde 100'ümdeydim!"

Podium: third place Michael Schumacher, Mercedes AMG F1

Podium: third place Michael Schumacher, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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