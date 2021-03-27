Alonso: "Geri dönmek harika"

2018 sonunda McLaren ile yollarını ayırdıktan sonra F1'e veda eden Alonso, bu sene Enstone merkezli eski takımıyla spora geri dönme fırsatı buldu.

Alonso, F1'den uzakta kaldığı dönemde farklı serilerde mücadele etse de işini şansa bırakmadı ve geri dönüşü öncesinde farklı F1 araçlarıyla çok sayıda test gerçekleştirdi.

Buna rağmen Alonso, sonunda yarış hafta sonu geldiği için harika hissettiğini, yarış hafta sonunun testlerden farklı olduğunu söyledi.

Alonso, "İyi hissettirdi. Dönmek harika hissettiriyor. Evet, testlerden farklı hissediyorsunuz. Yarış yarıştır. Bu açıdan bugün harika hissettim. İki seanstan çok keyif aldım."

"Evet, takımla hâlâ ince ayarlar üzerinde çalışıyoruz. Şartlar testlere göre farklı. Ancak dediğim gibi, bugünkü her turumdan keyif aldım." dedi.

Bu sene Cuma günü yapılan antrenmanların süresi 90 dakikadan 60 dakikaya düşürüldü. Alonso, bu açıdan testlerin aynı pistte olması nedeniyle şanslı olduklarını söyledi.

Alonso, "Evet, kış testleri burada, Bahreyn'de gerçekleştirildiği için şanslıydık. İstediğimiz tüm turları attık ve gerekli verileri topladık. Ancak yine de bir mücadele olacak. Imola benim için yeni olacak, Portimao da. Bu açıdan evet, gelecek yarışlar için de sabırsızlanıyorum."

"Dürüst olmam gerekirse, daha fazla performansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü aracın dengesi şu anda, testlere göre farklı. Bu yüzden ayarlarla aracın dengesini ayarlamaya çalışıyoruz. Yarın için iyi fikirlerimiz var. Yarın iyi iş çıkarabileceğimizden eminim." dedi.

Alonso bugünkü antrenmanları 0.9 sn geride 15. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Esteban Ocon, Alonso'nun 0.2 sn önünde 11. oldu.

Ocon, "Çok yakın olacak ve tüm senenin böyle olacağını düşünüyorum. Detaylar yine büyük fark yaratacak ancak henüz ilk günlerdeyiz. Ancak bizim için iyi olan şey, yeni araç ile çalışmaya başladığımız ilk günden beri gelişiyor olmamız. Çok fazla şey anladık ve bugün her piste çıkışta bir adım daha ilerledik. Yarın önemli gün. Bu yüzden o zaman zorlamaya ve rekabetçi olmaya çalışacağız."

"Rekabetçi olmamız ve ilk 10 içerisinde savaşmamız lazım. Evet, puanlar kazanmak istiyoruz. Sıralamalarda son seansa kalmak istiyoruz. Zor olacak ancak biz de çok zorlayacağız. Kesinlikle bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz. Araçtan maksimumu almalıyız ve bunu yarın yapabiliriz." dedi.