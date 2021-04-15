Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor

İspanyol pilot, 2018 yılında F1 kariyerinin sonlanmasıyla, hayatını anlatan bir kitap yazmak istemişti.

Ancak hem WEC hem de Dakar Rallisi’nde yarışan Alonso, bu sezon Formula 1’e dönüş yaptı ve kitapla ilgili planlarını gerçekleştiremedi.

Bu kitabın kariyeriyle ilgili ‘’gerçekleri’’ anlatacağına söz veren Alonso, hâlâ yarışırken, bazı şeyleri açığa çıkarmamanın mantıklı olacağına karar verdi.

Emilia Romagna Grand Prix’sinden önce, Alpine'in Instagram canlı yayınında konuşan İspanyol pilot, kitaba kesinlikle devam edeceğini, ancak bir süreliğine bu planın askıda olduğunu söyledi.

‘’Birkaç yıldır bu kitap üzerine çalışıyordum. Normalde, 2018 yılında F1’i bıraktığımda yayımlayacaktım.’’

‘’Ancak sonra bir süreliğine erteledim çünkü başka kategorilerde yarışıyordum, şimdi ise F1’e geri döndüm.’’

‘’Yarışmayı bıraktığım zaman kitabı çıkaracağım. Tecrübelerimi ve kendi doğrularımı anlatacağım.’’

‘’Çünkü bu kitabı eğer yarışırken çıkarırsam, işler biraz ilginçleşebilir. Bu yüzden yarışmayı bırakıp, sonrasında motor yarışlarındaki tecrübemi anlatacağım.’’

Alonso’nun otobiyografisini adı ‘Racer (Yarışçı)’ olacak ve şimdiden kitap evlerinde listelendi.

Kitabın şu anda beklenen yayınlanma tarihi Eylül 2022.

Ancak, Alonso kitabı yarışırken çıkarmak istemediğini söylüyorsa, bu tarih biraz ertelenecek gibi görünüyor çünkü İspanyol pilotun, Alpine’le 2022 sonuna kadar sözleşmesi var.

Kitabın açıklaması şöyle: ‘’Asfaltın, kum tepelerinin, engellerin ve yüksek hedeflerin ortasında yazılan, Fernando’nun ilk ve tek otobiyografisi olan bu kitap -Racer- onun hayatının yansımasının, dünyasının, hayallerinin ve onun için önemli olan şeyin bir yolculuğu.’’

‘’Bu özünde, go-kart pistlerini aydınlatan, bir şampiyon olmak için tüm hayatı boyunca çalışan, genç bir İspanyol çocuğun hikayesi. Schumacher’den, Hamilton’a karşı mücadele edilen bir kariyer, pistte geçen bir kariyer, bu en üst düzey F1 yarışçısının, en üst düzey otobiyografisi.’’