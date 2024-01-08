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Alonso: "Genç sürücü programımda benimle aynı tutkuya sahip pek çok sürücü var"

İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso, genç sürücü programının önemini dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Alonso, motor sporları basamaklarını tırmanma yolunda bir dizi genç sürücüye rehberlik etmek amacıyla 2022 yılında 'A14 Management' projesini başlattı.

Proje öncelikle Clement Novalak ve Nikola Tsolov ile başlatıldı, ancak o zamandan beri programa Gabriel Bortoleto da dahil olmak üzere başka isimler de eklendi.

Bortoleto, McLaren'in genç sürücü programına katılmadan önce çaylak yılında FIA F3 Şampiyonluğu'nu kazanarak 2023 sezonunda oldukça başarılı bir dönem geçirdi.

Bortoleto bu yıl Red Bull genç sürücüsü ve A14 üyesi Pepe Marti gibi F2'ye geçecek, Tsolov ise F3'te ikinci sezonunda yarışacak.

Programın birkaç yıldır faaliyette olması nedeniyle Alonso, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Alonso, "Bu oldukça önemli, çünkü gençliğimde sahip olduğum tutkuya sahip pek çok sürücü görüyorum." 

"Sadece bu dünyanın nasıl işlediği, neyin önemli, neyin önemsiz olduğu, gelecekte size neyin kazanç getireceği ve hangi şeylerin sadece stres yarattığı konusunda biraz bilgi eksiklikleri var."

"Formula 1 takımlarında da genç sürücü akademileri var. Sadece motor sporları dünyasında uzun vadede onlara yardımcı olacak rehberlere ve yönlendirmeye ihtiyaçları var."

"Bu yüzden bunu yapmaktan mutluyum ve bu projede yer alan herkesin memnuniyetini hissediyorum." dedi.

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