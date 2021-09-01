Alonso, gelişmeye devam ettiği takdirde F1'de kalma ihtimalini reddetmiyor

İspanyol pilotun gelecek sene, bir sezon daha Fransız takımla kalacağı açıklandı.

Alpine pilotu, bu kontratı bittikten sonra 41 yaşında olacak olsa da yaşının F1'de hız konusunda bir problem oluşturmadığını düşünüyor.

Alonso, bu yıl gelişmesine yardımcı olan ilerlemeyi sürdürebildiği ve Alpine bir adım ileri gittiği taktirde, devam etmek konusunda bir neden görmüyor.

''Umarım gelecek sezon rekabetçi pozisyonlar için savaşabileceğimiz bir aracımız olur, bu seneden daha iyi bir adım olur.''

''Geçtiğimiz yıl Renault üç podyum aldıktan sonra bu yıl için bazı beklentilerimiz vardı. Sezon içinde üç veya dört podyum için savaşabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak böyle olmadı, yani muhtemelen.''

''Bence Ferrari çok gelişti. AlphaTauri gelişti, McLaren da Mercedes motoruyla birlikte ileri dönük bir adım attı. Biz de kendimizi bu sezon 8 ile 12. pozisyonlar arası için savaşırken bulduk. Bu yüzden, bunu gelecek yıl geliştirmek istiyoruz, asıl amacımız bu olacak. Yani, bu beni sonrasında devam etmem için cesaretlendirebilir.''

''Benim açımdan bakarsanız, gelişmeye devam etmeliyiz. Daha önce de söylediğim gibi şu anda henüz %100'de değilim ve bu günler bazı alanlarda biraz daha gelişmem gerektiğini gösteriyor.''

''Gelecek sezon eğer kendimde bir gelişme görürsem, gelişmeye devam edersem ve keyif almaya devam edersem, neden yarışmaya devam etmeyeyim ki?''

Alonso durum hakkında oldukça açık görüşlü olduğunu ve en iyi performansını çıkaramayacağını hissettiği takdirde 2023'te devam etmeyebileceğini de belirtti.

''Eğer yeterince hızlı olmadığımı veya iyi bir iş çıkarmadığımı görürsem, elimi kaldırıp, belki de takım için başkasının daha iyi olabileceğini söyleyecek ilk kişi benim.''

''Ancak umarım böyle olmaz. Umarım elimi kaldırıp 2023'teki meydan okumaya hazır olduğumu söylerim.''