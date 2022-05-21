Alonso: "Gelişmemiz gerekiyor"

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Alonso, cuma günü oldukça iyi bir tempoya sahipti ve ikinci seansta iki Red Bull pilotunun arasında beşinci oldu.

Fakat Alpine, bir kez daha yarış simülasyonlarında çok yavaştı ve düzenli olarak geride kaldı.

Günün ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bugün bizim için iyi bir gün oldu. Şubat ayındaki kış testlerinden bugüne aracımız çok değiştiği için yapmamız gereken bazı testler vardı."

"Ayrıca kışın burada çok fazla tur atamamıştık ve sıcaklıklar Şubat ayındaki testlere oranla çok farklı görünüyor."

"Birkaç şeyi test etmeye çalıştık ve aynı zamanda lastiklere bakarak, normal işimize odaklandık."

"Bence bugün bize yardımcı olacak bazı yararlı veriler topladık fakat yarın için aracı daha da geliştirmemiz gerektiği açık."

"Denge mükemmel değil. Bu yüzden yarınki sıralama turlarına en iyi şekilde hazırlanmak adına bu gece yapılacak işler var."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso iyi bir cumartesi günü geçirmenin önemine de dikkat çekti.

"Bugün çok fazla veri topladık ve henüz dengeden memnun değiliz fakat tempomuz fena durmuyor. Yine de yarın herkes daha fazlasını ortaya koyacak."

"Yarış temposunun nasıl olduğuna bakmadım. Araç içerisinde özellikle sıcak nedeniyle zordu ve herkes lastiklerde zorlanıyordu."

"Sıralama turları burada büyük önem taşıyor çünkü geçiş yapmak kolay değil. Umarım iyi bir cumartesi günü geçirip, hafta sonu bunu koruyabiliriz."

Esteban Ocon da hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan memnun fakat cumartesi daha fazlasını yapabileceklerini söylüyor.

Fransız pilot şöyle dedi: "Barcelona'da tekrar sürüş yapmak harika."

"Kış testlerinden bu yana aracın ne kadar farklı olduğunu hissetmek güzeldi."

"Kesinlikle doğru yönde ilerledik ve önemli bir fark olduğunu hissedebiliyorum. Bugün ilk ona girmeyi başardık ve bu, her zaman için pozitif bir durumdur."

"Yine de yapılacak daha çok iş olduğu kesin. Bugünkü iki antrenman seansından sonra, iyi bir pozisyonda olmak adına nereye odaklamamız gerektiğini biliyoruz."

"Analiz için çok fazla bilgi toplamayı başardık, bu da sıralama turlarına en iyi şekilde hazırlanırken bize yardım edecek."