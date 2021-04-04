Alonso: "Gelişmem gereken pek çok yer var"

İki kez Dünya Şampiyonu, 2018 F1 sezonunun ardından spordan ayrıldı ve sonrasında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dakar Rallisi'nde mücadele ettiği iki yılın ardından 2021 yılında spora geri döndü.

Uzun süredir Formula 1'de yer almamasına rağmen Alonso, sıralama turlarında ilk 10'a girmeyi başardı ve bir sandviç poşetinin fren kanalına girip, kendisini yarış dışı kalmaya zorlamadan önce puan savaşı veriyordu.

Pazar gününün ardından konuşan 39 yaşındaki İspanyol pilot, güçlü formuna rağmen hataları en aza indirmesi ve direksiyonda daha fazla güven bulması gerektiğini belirtti.

Yarışını değerlendiren Alonso, "Bu güzel bir yarıştı. Birkaç iyi mücadelem vardı ve bazıları mutlu şekilde bitti, bazıları ise biz geride kaldığımız için öyle değildi."

"Fakat kendi açımdan daha fazla hız ve daha fazla güven bulmam gerekiyor. Ayrıca hem araçtan hem de frenlerden daha iyi faydalanıp, başlangıçta daha iyi olmam gerekiyor."

"O kadar da kötü değil, ama kendi açımdan geliştirmem gereken çok fazla yer var."

"Çocukların pit stopta harika bir iş çıkardığını düşünüyorum ama mesela ikinci pit stoptaki konumum doğru değildi. Bunlar testte ve bu ilk yarışta yaptığım küçük şeyler ve hatalar, ama umarım ikinci ve üçüncü yarışta kişisel olarak daha iyi performans gösterebilirim." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine, 2021'in ilk yarışında pek de iyi bir performans ortaya koyamasa da, Alonso'ya göre geri dönüşü hem kendisi ve onu destekleyen herkes için eğlenceli olacak.

"Bence iyi olacak. Bu geri dönüşten keyif alacaksınız ve her hafta sonu girişeceğimiz mücadelelerin tadına varacaksınız."

"Bence biz her zaman Alpine'in Formula 1'de büyük şeyler başarmak için burada olduğunu söyledik. Elbette 2021, 2020'nin bir devamı olabilir, ama şimdi bir momentum yakalamaya ve 2022 için daha önemli şeyler inşa etmeye çalışıyoruz."

"Umarım bu geri dönüşten keyif alabilirsiniz."

Alpine için hayal kırıklığıyla geçen bir hafta sonu olmasına rağmen Alonso, takımın güç düzenindeki yerini yargılamanın şu an için çok zor olduğu görüşünde.

"Şu anda güç düzeni hakkında bir şey söylemek zor. Sanırım farklı sonuçlar gördük ve biz de dahil olmak herkesin duyguları biraz karışık. Bazen daha iyi görünüyoruz, bazen biraz daha yavaşız."

"Yarışın ilk bölümünde McLaren sürücülerine bu kadar yakın gidebildiğim için mutluyum. Ferrari'nin de önündeydik. Bu grupta kendimi rekabetçi hissettim. Sıralama turlarında Leclerc 0.6 saniye öndeydi ancak yarışın ilk bölümünde onlarla gittik."

"Daha net bir güç düzeni görmek için birkaç yarışa ihtiyacımız olacak, bu yüzden bekleyelim ve neler olacağını görelim. İşimiz, güçlü yönlerimizi korurken, potansiyel olarak zayıf olduğumuz yönleri belirlemek ve bunlar üzerinde mümkün olduğunca çok çalışmak. Herkes için ilginç bir sezon olacak. "