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Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"

Silverstone'da iyi bir strateji ile yarışı 7. sırada tamamlayan Fernando Alonso, takımın gelişim savaşında geride kalması hakkında endişeli değil.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Aston Martin, ilk olarak İspanya'da kendi standartlarının altında kalan bir performans sergilemişti ve Mercedes ile Ferrari'ye kıyasla yavaş kalmıştı. 

Kanada'ya gelen güncellemeler takıma yardımcı olmuş gibi dursa da Avusturya ve Silverstone'da da Aston Martin geride kaldı. 

Yine de yarışa 9. sırada başlayan Alonso'nun, iyi bir stratejiyle aracın olmayı hak ettiği yerden daha yukarıda bitirdiğini söyleyebiliriz. 

Yarışa orta hamurla başlayan Alonso, ilk stintini uzattı. Pit periyodunda güvenlik aracının içeri girmesiyle pite dalan Alonso, kalan turlar için yumuşak lastiği taktı ve damalı bayrağı 7. sırada gördü. 

Bu sonuç, hafta sonu boyunca zorlanan Aston Martin için gayet iyiydi diyebiliriz. Yarışın ardından konuşan Alonso da strateji sayesinde olması gerekenden daha yukarıda bitirdiklerini söylüyor. 

"Start aldığımız pozisyona bakarsak çok kötü değil. Bu hafta sonu hiçbir seansta yeteri kadar hızlı değildik ve bu durum yarışta da değişmedi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Tempo konusunda zorlandık ama stratejiyi maksimize ettik. Yarışa orta hamurla başladık ve ilk stinti uzatmaya çalıştık, sonrasında güvenlik aracı çıktı ve [güvenlik aracı altında] yumuşak lastiğe geçtik. Yumuşak lastiği tercih ettik çünkü yarış sonuna kısa bir bölüm kalmıştı."

"Bence iyi bir stratejiydi. İyi strateji kararları sayesinde yedinci bitirdik. Bence bu, sahip olduğumuz tempodan daha iyi bir pozisyondu."

"Tempo kaybımızın nedeni muhtemelen biraz biraz her şeyin karışımından kaynaklanıyor. Diğer takımlar gelişim yarışında bizi geçtiler, yani birkaç takım önemli güncellemeler getirdi."

"Ayrıca bence bu pist, bizim paketimiz için en iyi pist değildi. Buna ek olarak yeni lastikleri de görmemiz gerek. Bu yeni üretim lastiklerle ilk yarışımızdı."

"Yani daha detaylı şekilde analiz etmemiz gereken şeyler var ama genel olarak, zorlu geçen bir hafta sonunu iyi kurtardık diyebiliriz."

"Umuyorum ki Macaristan'da yeniden rekabetçi olacağız." 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, Bahreyn'deki ilk yarışta en hızlı 2. araç görüntüsü çizse de sonraki yarışlarda rakiplerinin gelişmesiyle güç dengelerinde gerilemiş durumda. 

Alonso yine de takımın gelişim mücadelesinde geride kalması konusunda endişeli değil. Tecrübeli pilot, takımın performansı konusunda "sakin kalmaları" gerektiğini söylüyor. 

"Dürüst olmam gerekirse, gelişim yarışı ve aracın gelişimi hakkında stres yapmıyorum. Araç bu yıl beklediğimizden çok daha iyi. Bu yılın başında hayal bile edemeyeceğimiz şeyler için savaştık. Şu anda kendimizi ilk 10'da tutup, yukarıdaki isimlerle mücadele etmeye devam etmemiz güzel."

"Bence biraz da büyük resme odaklanmalıyız. Her hafta sonu 7. miyiz veya 4. müyüz ya da podyumda mıyız bunun hakkında stres olamayız."

"Pragmatik olmalıyız ve performansımız hakkında sakin kalmalıyız." 

Alonso'nun pragmatik olmalıyız demesinin ardından kendisine "Pragmatik olmalıyız dedin, peki 10. sıra için savaşmaktan tatmin olabilir misiniz?" sorusu yönetildi. 

Alonso bu soruyu şöyle yanıtladı: "Eğer birisi bizden hızlıysa, o an bunun hakkında hiçbir şey yapamayız. Sadece durumu anlamalı ve yaptığımız şeylerden dersler çıkarmalıyız. Ayrıca bulunduğumuz pozisyonla da mutlu olmalıyız."

"Geçtiğimiz yıl bu takım son sırada yer alırken, bu sezon 7. sıra ile mutlu olmamak... Bilmiyorum. Yani sanırım geçtiğimiz yıl Lando burada 6. olmuştu, Latifi ise 10. olmuştu. O yüzden Abu Dabi'yi bekleyelim."

"Ayrıca birkaç hafta önce Kanada'da galibiyet için savaşıyorduk. Yani durum şöyle değil: İlk yarışlarda podyum için mücadele ettik ve şimdi geriledik. Böyle bir şey yok, dediğim gibi 3 hafta önce Kanada'da galibiyet için savaştık. Bu yüzden rahatım." 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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