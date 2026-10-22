Formula 1

Alonso, gelecekteki motor kuralları hakkında: "Dünya değişti”

Fernando Alonso, V8 motorlara dönülebileceği tartışılırken dünyanın değiştiğini kabul etmek gerektiğini söyledi ve hibrid teknolojinin önemine dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 13:42

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 1’de V10, V8 ve turbo hibrid dönemlerinin tamamında yarışmış tek pilot olan Fernando Alonso, FIA’nın 2030 sezonundan itibaren V8 motorları spora geri getirme planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2014’ten bu yana kullanılan ve 2026 kurallarıyla birlikte içten yanmalı motor ile batarya gücü arasında yarı yarıya bir dengeye ulaşan hibrid sistemler, yarış dinamiklerini etkilediği gerekçesiyle sezon boyunca pilotlardan eleştiriler aldı.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in daha küçük bir elektrikli bileşene sahip V8 motor konseptini gündeme getirmesinin ardından konuşan Alonso, saf atmosferik motor dönemindeki sınırsız kaynak kullanımının günümüz dünyasına uygun olmadığını vurguladı.

Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

V10 dönemindeki sürüş deneyiminin eğlenceli olduğunu ancak günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını belirten İspanyol şampiyon, doğru dengenin kurulması gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Bence artık dünya değişti. Şüphesiz V10 dönemindeki araçları kullanmak çok eğlenceliydi, çok hafif ve çok sesliydiler ancak o tür bir teknoloji belki de bugünün dünyasına uymuyor.”

“Ben kariyerime başladığımda cumartesi günkü sıralama turlarındaki 12 tur için ayrı, pazar günkü yarış için ayrı bir motor kullanırdık. Bugünün dünyasında böyle bir şey mümkün mü? Muhtemelen değil.”

“Memnun olmalı ve dünyaya uyum sağlamalıyız; belki de hibrid sistemler izlenmesi gereken en doğru yoldur.”

“Sadece içten yanmalı kısım ile elektrik tarafı arasındaki oranı doğru ayarlamamız ve elektrik gücünden ne kadar yardım almamız gerektiğini iyi belirlememiz gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise önümüzdeki aylarda takım ve üreticilerin desteğini alarak 2030 motor kurallarını netleştirmeyi hedefliyor. V8 motor konseptinin ardındaki temel nedenleri maliyetlerin azaltılması ve pistteki taraftarların duyusal deneyiminin artırılması olarak açıklayan Ben Sulayem, şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Bu motoru hayata geçirmekteki amaçlarımız neler? Öncelikle daha hafif araçlar hedefliyoruz; bu yeni yapıyla araçlar yaklaşık 80 kilogram daha hafif olacak.”

“İkinci amacımız iş modelini sürdürülebilir kılmak. Ar-Ge ve motor üretim maliyetlerinde en az yüzde 50’lik bir düşüş hedefliyoruz.”

“Üçüncüsüyse taraftarlarla ilgili. Amacımız gürültü yaratmak değil, gerçek motor sesini geri getirmek."

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- Motorsport.com Ekibi

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