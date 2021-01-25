Alonso, gelecekte Indy 500'e dönüp dönmeyeceğini bilmiyor

Fernando Alonso, geride kalan dört yıllık süreçte üç kez Indy 500'e katıldı ve bunlardan bir tanesinde galibiyete yaklaşsa da, diğer ikisi o kadar da iyi değildi. Hatta bunların birinde yarışa kalacak hıza sahip değildi.

Alonso, yıllardır Triple Crown unvanını kazanmak için çabalıyor ve Le Mans'ı kazanmasının ardından artık Indy 500'ü kazanması yeterli.

Buna karşılık Alonso, iki yıllık aradan sonra F1'e dönüyor ve Indy 500 artık kendisi için arka planda kalmış gibi görünüyor.

Alonso, gelecek için daha çok efsanevi Dakar Rallisi'ne odaklanmış durumda.

WTF1 podcastinde Alonso, “Dürüst olmak gerekirse bu kadar ileriye bakmak zor."

"Şu anda tamamen F1'e odaklanıyorum ve gelecek için IndyCar'ı veya Indy 500'ü nihai hedef olarak gördüğümü söyleyemem."

"Gelecek için daha çok Dakar'ı düşünüyorum. Suudi Arabistan'daki deneyimimden keyif aldım ve hazırlık anlamında daha az vakit gerekiyor."

"Bir oval yarışa kıyasla daha maceralı ve pek çok yönden daha az tehlikeli. Elbette yine tehlikeli, ancak hiçbir şey Indy'den daha tehlikeli değildir. Buna da dikkate almalısınız." dedi.