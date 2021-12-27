Alonso: "Gelecek yıl için bahanemiz yok, gelişmek zorundayız"

Alpine (Renault), son üç yılı takımlar şampiyonasında beşinci sırada tamamladı ve uzun süredir üzerinde çalıştıkları 2022 projesiyle ileriye doğru gidebilmeyi umut ediyorlar.

Takım, ilk yılda şampiyonluk hedefi koymasa da, en azından düzenli olarak podyum savaşı vermeyi ve sonrasında da galibiyet mücadelesinde yer almayı amaçlıyor.

Mercedes ve Red Bull'un son dönemdeki performansına bakıldığında, 2022'de şampiyonluğun favorisi yine bu iki ekip olacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte Auto Motor und Sport ile yaptığı son röportajda Alonso, 2022 sezonu için net bir hedef belirlemenin zor olduğunu çünkü ellerinde bir kıyas noktası olmadığını dile getirdi. Ancak ilerleme kaydetmeleri gerektiği konusunda net.

Auto Motor und Sport'a konuşan Alonso, şöyle dedi: "Kimse hedefin ne olduğunu bilmiyor."

"Mesela normal bir kış dönemi geçirseydik, 0.8 saniye bulmamız gerektiğini söylerdik."

"Ancak yeni kıyas noktasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Sadece kaydettiğimiz ilerlemenin yeterli olacağına dair bir umut hissi var."

“Fakat şu anda doğru insanlara, gerekli bütçeye, yeterli kaynağa ve yönetim kurulunun desteğine sahibiz. Tüm bunlardan bir şeyler çıkarabilmek tamamen bizim elimizde."

"Bahanelerin dönemi bitti.” dedi.

2021'e temelde geçen yılki motorla başladığı için geride kalan Renault, 2022 için yepyeni bir motor hazırlıyor. Bu motorun daha hafif, daha güçlü ve daha kompakt olması bekleniyor. Bu da gücü artırdığı gibi, ağırlık ve aero tasarım anlamında da faydalı olacak.

40 yaşındaki Alonso, bu konuda şöyle diyor: "Yeni motor kesinlikle gerekliydi. Fakat aerodinamik anlamda da bir şeyler yapmalıyız. Aksi takdirde farkı kapatamayız."

"Henüz sorunların tamamı çözülmüş değil ama iyi bir yoldayız."

"Tecrübelerimden yola çıkarak, takımın nerede iyi ve nerede zayıf olduğu konusunda iyi bir görüşe sahibim. Bu açıkların giderilmesine de yardımcı olabilirim."

"Ancak operasyonel anlamda ne kadar iyi olursak olalım, hızlı bir araca ihtiyacımız olacak. Bu da zaten herkesin karşı karşıya olduğu bir belirsizlik."

Alonso, kış aylarında geçirdiği bisiklet kazası ve sonrasındaki ameliyatın ardından, fiziksel anlamda en iyi konuma gelebilmek için çok çalıştığını da söylüyor.

“Benim yaşımdayken, genç meslektaşlarınıza kıyasla daha fazla antrenman yapmanız, farklı egzersizler denemeniz ve yemek yerken daha bilinçli davranmanız gerekiyor. Ancak sezon başında formda olacağımın sözünü verebilirim."

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images