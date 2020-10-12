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Formula 1 / Son dakika

Alonso, yarın Renault ile F1 aracına dönecek!

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Alonso, yarın Renault ile F1 aracına dönecek!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fernando Alonso, henüz resmi açıklama yapılmasa da Barcelona pistinde Renault'nun 2020 F1 aracının kokpitine geçecek.

Alonso'nun Eifel GP'den sonra Renault'nun 2020 aracıyla sürüş yapması bekleniyordu. Bu sürüşün 100 km'lik çekim günü testi olması planlanıyor.

Takım henüz Barcelona'da test yapılacağını doğrulamadı. Cyril Abiteboul, "Üzgünüm. Bu iddiaları doğrulayamam ya da reddedemem." dedi.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Barcelona pisti sözcüsü, "Salı günü pist üstünde bir aktivite olacak ve müşterimiz gizli." açıklaması yaptı.

Alonso'nun 2020 aracıyla yapacağı sürüşün ardından 2018 F1 aracıyla sürüş yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Renault'nun halihazırda sürüş yapabilecek 2018 F1 aracı bulunuyor. Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, sezonun ilk yarışı Avusturya'dan önce 2018 aracıyla test yapmışlardı.

Alonso, son dönemde Renault ile çalışmaları hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Alonso, Renault fabrikasını ziyaret etti ve mühendislerle çalıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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