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Formula 1 / Son dakika

Alonso, gelecek hafta Bahreyn'de Renault ile test yapacak

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Alonso, gelecek hafta Bahreyn'de Renault ile test yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fernando Alonso, gelecek hafta Renault’nun 2018 F1 aracıyla geri dönüşü öncesinde test programına devam edecek.

2021’de Renault (Alpine) ile Formula 1’e dönecek olan Alonso, bir süredir simülatörde çalışıyordu ve aynı zamanda bu ayın başında Renault’nun 2020 aracıyla film çekimi kapsamında 100 kilometrelik kısa bir test yaptı. Alonso, bu hafta sonu Imola’da Renault garajında yer alacak.

Renault, sene sonunda Abu Dhabi’de gerçekleştirilecek çaylak pilot testine Alonso’nun katılması için zorluyor ancak bunun dışında onun hızına yeniden kavuşması için diğer seçenekleri de değerlendiriyor.

Renault, bugün yaptığı açıklamada Alonso’nun gelecek hafta Bahreyn’de 2018 F1 aracıyla iki günlük test yapacağını duyurdu.

Twitter paylaşımında Renault, “Fernando’nun F1’e dönüş yolculuğunda sıradaki adım: Gelecek hafta Bahreyn’de R.S.18 ile iki günlük test! 4-5 Kasım, takipte kalın.” yazdı.

Renault, bu hafta genç sürücü akademisi pilotlarına Bahreyn’de test yaptırıyor. Böylece oradaki ekip dağılmadan Alonso ile test yapılmış olacak.

Christian Lundgaard, Oscar Piastri ve Guanyu Zhou 2 Kasım’a kadar 4 gün sürecek test yapacaklar.

 

Alonso, 2020 F1 aracıyla yaptığı kısa testin ardından aracın kendisinden hızlı olduğunu, bu yüzden daha fazla çalışması gerektiğini kabul etmişti.

Alonso, “Hissiyat iyiydi. Açıkçası şu anda aracın benden daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum, çünkü araçtan maksimumu çıkaramıyorum.”

“F1 hızına geri dönmek pek kolay değil. Her tur gelişiyordum ve mühendislere geri bildirim vermeye çalışıyordum. Ayrıca bazı çekimler yapmamız gerekiyordu, bu yüzden kameralar ve drone’lar bizi pistte takip ediyordu. Bu yüzden baskı ve sıkı çalışma vardı.”

“Her hafta sonu gördüğümüz gibi, aracın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ancak hâlâ gelişmek için bazı alanlar var ve bunları kısa vadede yapmaya çalışacağız.” demişti.

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Fernando Alonso test fotoğrafları >>

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 detail

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 detail
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Fotoğraf: Renault

Helmet of Fernando Alonso, Renault F1 Team

Helmet of Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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