Alonso: "Geleceğimle ilgili kararı 'birkaç hafta içerisinde' vereceğim"
Fernando Alonso, tüm taraflara kolaylık sağlamak adına geleceğiyle ilgili kararı birkaç hafta içerisinde vermek istediğini açıkladı.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media on the grid
Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, yaşına rağmen sergilediği performansla sürücü pazarının kilit isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.
Geçen yılın başında Aston Martin'e geçen ve neredeyse kusursuz bir yıl geçiren Alonso, bu yıl kaldığı yerden devam ediyor.
Alonso'nun adı Red Bull ve Mercedes gibi takımlarla anılırken, Aston Martin de kendisini takımda tutmayı istiyor.
Fakat Alonso, yoğun takvim nedeniyle F1'de devam edip etmeme konusundaki kararını vermedi ve bunu önümüzdeki birkaç haftalık dilimde yapacak.
Alonso, Suudi Arabistan'da verdiği demeçte şöyle dedi: "Evet birkaç hafta içerisinde belli olacak."
"Benim için, takımın ve onların açık tutması gereken seçenekler için bu işi çok fazla geciktirmemek adil olur."
Şu noktada hangi yönde karar vereceğinin belli olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır." yanıtını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin patronu Mike Krack ise hedeflerinin Alonso'yu tutmak olduğunu bir kez daha tekrarladı.
Krack, "Her şeyden önce ne yapmak istediğine kendisinin karar vermek istediği sır değil."
"Fernando ile çalışmaya devam etmek istediğimizi söyleyip durduğumuz da sır değil. Ayrıca en önemli şeyin ona hızlı bir araç vermek olduğunu da söyledim."
"Böylece bu projeye inanacak, bu takıma inanacak. Diğer her şeyi de önümüzdeki haftalarda tartışmamız gerekecek."
"Bu kalibredeki bir sürücünün herkes için cazip olduğu çok açık. Fakat biz onu elimizde tutmaya çalışacağız."
"Sonuçta sadece yetenek ve yarış becerisi katmıyor, daha pek çok şey veriyor. Takıma ekstra şeyler veriyor, herkesi yönlendiriyor, zorluyor ve motive ediyor."
"Takıma, sabahın ilk anından gecenin geç saatlerine kadar örnek olacak şekilde liderlik ediyor. Bu tüm takıma bulaşan ve korumak istediğiniz bir şey." dedi.
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