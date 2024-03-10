Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Alonso: "Geleceğimle ilgili kararı 'birkaç hafta içerisinde' vereceğim"

Fernando Alonso, tüm taraflara kolaylık sağlamak adına geleceğiyle ilgili kararı birkaç hafta içerisinde vermek istediğini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media on the grid

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media on the grid

Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, yaşına rağmen sergilediği performansla sürücü pazarının kilit isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.

Geçen yılın başında Aston Martin'e geçen ve neredeyse kusursuz bir yıl geçiren Alonso, bu yıl kaldığı yerden devam ediyor.

Alonso'nun adı Red Bull ve Mercedes gibi takımlarla anılırken, Aston Martin de kendisini takımda tutmayı istiyor.

Fakat Alonso, yoğun takvim nedeniyle F1'de devam edip etmeme konusundaki kararını vermedi ve bunu önümüzdeki birkaç haftalık dilimde yapacak.

Alonso, Suudi Arabistan'da verdiği demeçte şöyle dedi: "Evet birkaç hafta içerisinde belli olacak."

"Benim için, takımın ve onların açık tutması gereken seçenekler için bu işi çok fazla geciktirmemek adil olur."

Şu noktada hangi yönde karar vereceğinin belli olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin patronu Mike Krack ise hedeflerinin Alonso'yu tutmak olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Krack, "Her şeyden önce ne yapmak istediğine kendisinin karar vermek istediği sır değil."

"Fernando ile çalışmaya devam etmek istediğimizi söyleyip durduğumuz da sır değil. Ayrıca en önemli şeyin ona hızlı bir araç vermek olduğunu da söyledim."

"Böylece bu projeye inanacak, bu takıma inanacak. Diğer her şeyi de önümüzdeki haftalarda tartışmamız gerekecek."

"Bu kalibredeki bir sürücünün herkes için cazip olduğu çok açık. Fakat biz onu elimizde tutmaya çalışacağız."

"Sonuçta sadece yetenek ve yarış becerisi katmıyor, daha pek çok şey veriyor. Takıma ekstra şeyler veriyor, herkesi yönlendiriyor, zorluyor ve motive ediyor."

"Takıma, sabahın ilk anından gecenin geç saatlerine kadar örnek olacak şekilde liderlik ediyor. Bu tüm takıma bulaşan ve korumak istediğiniz bir şey." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Bu duble ile her şey yoluna girmeye başlayacak"
Sonraki haber Perez, Cidde'nin ardından 'yarış yasağına' bir adım daha yakın

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA, FOM ve Ecclestone'a dava açtı!

Resmi: Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA, FOM ve Ecclestone'a dava açtı!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Resmi: Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA, FOM ve Ecclestone'a dava açtı! Resmi: Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA, FOM ve Ecclestone'a dava açtı!
Perez: "Bu hafta sonu daha iyi olsak da anlamamız gereken şeyler var"

Perez: "Bu hafta sonu daha iyi olsak da anlamamız gereken şeyler var"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Perez: "Bu hafta sonu daha iyi olsak da anlamamız gereken şeyler var" Perez: "Bu hafta sonu daha iyi olsak da anlamamız gereken şeyler var"
Alonso: "Bu yıl her yarışa güncelleme getireceğiz"

Alonso: "Bu yıl her yarışa güncelleme getireceğiz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Alonso: "Bu yıl her yarışa güncelleme getireceğiz" Alonso: "Bu yıl her yarışa güncelleme getireceğiz"

Son Haberler

Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor" Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"
Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?

Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu? Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?
Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"

Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi" Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"
Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?

Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu? Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye