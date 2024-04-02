Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"

2024 sezonunun ilk üç yarışı geride kaldı ve Fernando Alonso'nun geleceği, şu anda gündemin ana konusu olmaya devam ediyor.

İspanyol pilot şu anda Aston Martin ile yarışıyor ve şampiyonayı sekizinci sırada götürüyor.

Yıl sonunda kontratı bitecek olan Alonso'nun önünde birden fazla seçenek var gibi görünüyor. İlki Aston Martin'de kalmak, diğeri emekli olmak ve sonuncusu Mercedes ya da Red Bull'a gitme şansını değerlendirmek.

Fakat Alonso henüz kararını vermedi ve bunun için bir süre daha bekleyecek.

Alonso, "Ne zaman bir takımdan ayrılacağıma ve ne zaman bir takıma katılacağıma ben karar verdim."

"2018'de Formula 1'i ne zaman bırakacağıma ve ne zaman geri döneceğime de ben karar verdim."

"Şimdi de gelecek yıl ne yapacağıma ben karar vereceğim. Başkalarının ne yaptığını takip etmeyeceğim ve kaderimi onların belirlemesine izin vermeyeceğim."

"İyi ya da kötü, her şeyi kendi ellerimde olacak."

"Yaza kadar beklemek istemiyorum."

"Çok çabuk bir karar vermek istemiyorum fakat acele etmek ve gelecek yılı düşünmeden karar vermek de istemiyorum." dedi.

Alonso'nun Mercedes'te büyük bir potansiyel görmemesi halinde Aston Martin'de kalmayı seçme ihtimali de var.