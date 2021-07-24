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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso, geçtiğimiz sene Verstappen için F1'i takip etmiş

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Fernando Alonso, geçtiğimiz sene televizyondan Formula 1’i izlemesinin sebebinin Max Verstappen’in seriye heyecan katması olduğunu söyledi.

Alonso, geçtiğimiz sene Verstappen için F1'i takip etmiş

Formula 1 kariyerine 2001’de başlayan Alonso, 2019’da seriye ara verdi ve diğer motor spor dallarında yarıştı. Ardından, 2021 sezonunda Alpine ile Formula 1’e geri döndü.

İspanyol pilot, spordan ayrıldığı dönemde F1 tutkusunu biraz kaybetse de mümkün olduğunda F1 yarışlarını izlediğini dile getirdi.

Fakat izlediği zamanlarda ise onu heyecanlandıran noktanın Verstappen’in Mercedes pilotlarıyla mücadele etmesini izlemek olduğunu söyledi.

Soymotor.com’a verdiği demeçte Alonso, “Geçtiğimiz sene yarışmadığım zamanlarda televizyonu açıp Max’in yarışta ne yaptığına bakıyordum çünkü bir şey yapabilecek tek pilot oydu.”

“[Valtteri] Bottas’ın [Lewis Hamilton]’ı kırmayacağını biliyorduk, tuhaf bir şey yaşanmazsa Hamilton’ın kazanacağını da biliyorduk.”

“Fakat Verstappen...Ön sıradan başlıyor olsun olmasın, aracı iyi gidiyor olsun olmasın her zaman iyiydi. Elbette, karizma faktörü gibi şeyler de çok önemli.” dedi.

Ayrıca, Verstappen’i izlemeyi heyecanlı bulan tek kişi Alonso değil. Hollandalı taraftarlar, Red Bull pilotunu hemen hemen seyircili yapılan her yarışta takip ediyor.

Verstappen’in böyle tutkulu bir hayran kitlesine sahip olmasının kendisini nostaljik hissettirip hissettirmediği sorulduğunda Alonso, “Bunun hakkında düşünmüyorum.”

“Buna hayranlıkla bakıyorum ve keyif alıyorum. Bu kadar insanın bu durumda Verstappen için heyecanlandığını görmek bana da heyecan veriyor. Fakat ben de bu deneyimi, geçmişte Renault ve beni izlemeye gelen taraftarlar sayesinde yaşama şansına sahip olmuştum.”

“Bu yüzden, buna kıskançlıkla değil, hayranlıkla bakıyorum ve tüm pistin bizi desteklediğini görebilmek harika.” yorumlarında bulundu.

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