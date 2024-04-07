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Formula 1 Japonya GP

Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"

Fernando Alonso, Japonya Grand Prix hafta sonundaki performansından gurur duyduğunu ve geçtiğimiz yılın nisan ayından beri böylesine kusursuz bir hafta sonu geçirmediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, Suzuka'daki hafta sonu boyunca tutarlı bir performans sergiledi. Pazar günkü yarışa ise 5. sırada başlayan İspanyol pilot, çizgiyi 6. sırada geçti.

Yarışın ardından konuşan Alonso, bu hafta sonu gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğunu, ancak takım olarak hız konusunda gelişmeleri gerektiğini söyledi.

İki kez Dünya Şampiyonu, "Sanırım bu, 2024 sezonundaki en iyi hafta sonumdu. Kendimle gurur duyuyorum."

"Bunun en iyi yarış olup olmadığını ölçmek zor ama bence en azından bir yıl içindeki en iyi yarışımdı. Geçen yılın nisan ya da mayıs ayından beri bunun kadar kusursuz bir hafta sonu geçirdiğimi sanmıyorum."

"Sanırım şu anda en hızlı beşinci takımız. Ama bizi Ferrari, McLaren, Red Bull ve Mercedes ile karşılaştırmanın bir yolu yok. Bu yüzden altıncı bitirmek bizim için alışılmadık bir durum. Yarışlarda performansımız oldukça iyi, Avustralya ve Suudi Arabistan'da da öyleydi."

"Ancak yine de hızımızı kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Bu ilk paket, sezonun ilerleyen dönemlerinde sunacaklarımızın sadece temelini oluşturuyor. Yani hâlâ birçok şeyi analiz etmemiz gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak dediğim gibi, pazar günleri çok iyi performans gösteriyoruz ve puanları en üst düzeye çıkarıyoruz."

"Bugün pit stoplar da harikaydı, aslında ikinci pit stopta yeşil ışığı gördüğümde 'Vay canına, galiba dört lastiğin hepsini değiştirmediler' dedim; çünkü bu galiba şu ana kadarki en hızlı pitimizdi." dedi.

Yarışın son bölümünde Alonso, arkasındaki Oscar Piastri ve George Russell'ın yedincilik mücadelesine dahil oldu ve Russell'ın Piastri'yi geçip kendisine atak yapmasını engellemek amacıyla Piastri'yi DRS sınırının içinde tuttu. 

Bu konu hakkında Alonso, "Açıkçası Avustralya'dan sonra artık ne diyeceğimi bilemiyorum, bakalım şampiyonanın geri kalanı için diskalifiye edilecek miyim?"

"Piastri'nin arkada olması, kendimi Russell'dan korumanın bir yoluydu. Bu yüzden Piastri'ye DRS vermek için uğraştım."

"Sanırım Carlos da geçen yıl Singapur'da bunu yapmıştı, yani bu normal bir yarış olayı." dedi.

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