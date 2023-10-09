Alonso: "Geçen hafta sonlarına kıyasla daha rekabetçiydik"

Katar GP'ye 4. sırada başlayan Fernando Alonso, ilk virajda Mercedes'lerin çarpışmasının ardından 3. sıraya yükseldi ve yarışın ilk bölümünü 3. sırada götürdü.

Yarışın orta noktasına geldiğimizde de 3. sırada bulunan Alonso, sonrasında ufak bir hata yaparak pistten dışarı uçtu ve 6. sıraya geriledi. Yarışı da orada tamamladı.

Son zamanların en ekstrem koşullarda gerçekleştirilen yarışlarından biri olan Katar GP'yi 6. sırada tamamlayan Alonso'ya, ilk olarak koşullar hakkındaki düşünceleri soruldu ve bugünkü koşulları daha önce mücadele ettiği Dakar ile karşılaştırması istendi.

Alonso bu soruya, "Bu yarıştan önce, Ağustos ayında, burada Nasser [Al Atiyah, Dakar efsanesi] ile test yapmıştım ve koşullar buna benzerdi. Yılın bu bölümünde Katar her zaman ekstrem oluyor." yanıtını verdi.

Sonrasında Katar'daki ekstrem koşullar hakkında konuşmaya devam eden Alonso, yarış içerisinde koltuğunda yaşadığı aşırı ısınma sorununa da değindi.

"Kesinlikle yılın en zor yarışlarından biriydi. Malezya da çok sıcak oluyordu. Sepang'da güneş altında yarışmanın çok sıcak olduğunu hatırlıyorum Bahreyn 2009 yarışı da 41 derece gibi bir şeydi, o da çok sıcaktı. Bence bu yarış kesinlikle kariyerimin en sıcak ve ekstrem üç yarışından biriydi diyebilirim."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bizim durumumuzda ise hem ben hem de Lance [Stroll] koltuğumuzun sıcaklığı konusunda sorun yaşadık, özellikle de sağ tarafta. İlk 15 tur geride kalırken yandım ve pit-stop'ta su fırlatıp fırlatamayacaklarını bile sordum."

"Görünüşe göre buna izin verilmiyormuş, bu yüzden takım bana su dökemedi ama evet, koşullar oldukça ekstremdi."

"Dürüst olmam gerekirse, [koşulların bu kadar zorlayıcı olması] bir sürprizdi çünkü dün antrenman seansında durum o kadar kötü değildi. Bugün ise ne değişti bilmiyorum ama ekstremdi."

"Gelecekte buna bir çözüm var mı bakmamız gerek. Ekstrem koşullarda start'ın ertelenmesi konusunda mutabık kalabiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son birkaç hafta sonuna kıyasla daha rekabetçi hissettiğini söyleyen Alonso, ekledi: "Koşullar zor olsa da birkaç puan topladık, takım için iyi oldu."

"Son birkaç hafta sonuna kıyasla daha rekabetçi hissettim. Monza'da dokuzuncu olduk, Singapur'da puan alamadık, Suzuka'da dokuzuncu olduk. Yani bence bu hafta sonu biraz daha iyiydik."

Son olarak yarış içerisindeki hatasına değinen çifte şampiyon, sorumluluğu üstlendi ve "Aracı kaybettim, benim hatamdı. Araçta o an yol tutuşu seviyesi çok değişiyordu ve benim hatamdı. Pahalıya patlayan bir hata oldu, bir ya da iki sıra kaybettim." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, pist dışına çıkıyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images