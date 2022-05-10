Alonso: "Gasly'nin yarışını mahvettim"

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İspanyol pilot, iyi bir startın ardından ön bölüme yükselmiş ve yarışın ilk bölümünü Pierre Gasly'nin arkasında geçirmişti.

Pit stoptaki hata, Alonso'nun epey vakit kaybetmesine neden olurken, sonrasında Gasly'i tekrar yakaladı ancak rakibini geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşandı.

Alonso bundan ötürü beş saniye cezası alırken, Gasly epey vakit kaybetti ve sonrasında da Lando Norris ile temas edip yarış dışı kaldı.

Alonso, yarıştan sonra şöyle dedi: "Bizim açımızdan kesinlikle zorlu bir yarıştı. Başlangıçta çok agresiftim ve orada dört ya da beş sıra kazandım. Lewis'le temas ettik ama sonrasında araç iyi durumdaydı. Temasta şanslıydık."

"Sonra pit stopta çok yavaş kaldık ve orada dört saniye gibi bir şey süre kaybettim. Bu yüzden Pierre'e kaybettiğimiz bu süreyi toparlamak zorunda kaldım."

"Sonunda farkı kapattım ve ona yaptığım atakta çok iyimser davrandım. Bu yüzden de ona dokundum. Açıkçası aldığı beş saniyelik cezayı hak ettim çünkü çok geç fren fren yaparak hata ettim."

Fernando Alonso, Alpine A522, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Pozisoynu geri vermeye hazırdık ama o sırada pit stopa girmişti ve bu yüzden o beş saniyelik cezayı aldım"

"Ardından güvenlik aracı sonrası yeniden başlangıçta, sert lastiklerle çok iyi başladık. Sonunda birkaç pozisyon kaybettik ama bu yıl her puan için çok çalışmamız gerekiyor. Bize hiçbir şey hediye edilmiyor, şans hâlâ bizden yana değil. Umarım bir gün geri döner."

Alonso, yarıştan sonra Gasly'nin yanına giderek kendisinden özür de diledi.

Bu konuda, İspanyol pilot şöyle dedi: "Pierre'den özür diledim çünkü bu benim hatamdı. Aynı şey bazen benim de başıma geldi."

"Örneğin Imola'da Mick spin attı ve yarışım mahvoldu. Bugün çok geç fren yaptım ve Pierre'in yarışını mahvetti. Bu benim hatamdı ve onun için üzgünüm çünkü o an nasıl hissettiğini biliyorum."

"Bu onun değil benim hatamdı. Biri sana arkadan çarptığında, yarışı bitirememek çok kötü hissettiriyor."

"Onun için kötü şanstı fakat ben de hata yaptım."

Alonso, yarışın genel anlamda cuma günü beklediklerinden daha iyi geçtiğini de ekliyor. "

"Sanırım cuma günü düşümüzden daha iyi bir yarış oldu. Çizginin dışındaki bölüm gibi şeyler hakkında çok daha fazla endişeliydik. Yarışta aslında o kadar da kötü değildi. Fakat geçişlerin, tahmin ettiğimiz kadar iyi olmadığı da ortadaydı."

"O yüzden duruma bakmak gerekiyor."

"11. ve 16. viraj arasındaki bölümün bu araçlar için fazla yavaş olduğu görüşündeyim. Orayı daha akıcı ve hızlı hale getirecek bir şeyler yapabilirlerse, gelecek yıl için epey faydalı olur."