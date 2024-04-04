Alonso: "Garip cezaya rağmen yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Aston Martin sürücüsü, Albert Park'taki son turda George Russell'a karşı agresif şekilde savunma yaptığı için Melbourne'de 20 saniyelik bir zaman cezası almıştı.

Alonso'nun 6. virajdan iyi şekilde çıkmak için erken yavaşlaması , Russell'ı gafil avladı ve Mercedes sürücüsü kirli havada yol tutuş kaybederek bariyerlere çarptı.

Alonso, hakemlerin kendisine karşı harekete geçmesine şaşırdığını, ancak yaşananların bir defaya mahsus olduğunu ve gelecek için farklı bir şey yapmayacağını söyledi.

Ceza aldıktan sonra defansif sürüş kuralları konusunda net olup olmadığı sorulan Alonso şunları söyledi: "Açıktı ve bence hâlâ açık."

"Melbourne'deki ceza biraz şaşırtıcıydı."

"Yapabileceğimiz bir şey yok, bunu kabullenip yolumuza devam etmeli ve buraya konsantre olmalıyız. Ancak bunun sürüş şeklimizi ve yarış yaklaşımımızı pek değiştirmeyeceğini düşünüyorum."

"57 turu aynı şekilde sürmek gibi bir zorunluluk yok. Bazen yakıttan, lastiklerden ve bataryadan tasarruf etmek için daha yavaş tempoda giriyoruz."

"Bazen de arkamızdaki araca DRS vermek için virajlara ya da pistin bazı bölümlerine yavaş giriyoruz çünkü arkamızdaki ikinci araç daha hızlıysa bu yararlı oluyor."

"Tüm bunlar tamamen normal şeyler. Motor sporlarında her zaman böyleydi ve böyle olacak. Muhtemelen bir defaya mahsus olmak üzere, bir daha asla uygulanmayacak bir ceza aldık."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell kaza yapmamış olsaydı konunun göz ardı edileceğini düşünüp düşünmediği sorulan Alonso şunları şöyle yanıt verdi: "100%."

"Eğer Abu Dhabi'de ya da başka bir yerde yaşanmış olsaydı, bence George bundan birkaç metre sonra piste yeniden katılacak ve bir sonraki turda ya da bir sonraki düzlükte beni geçmeye çalışacaktı. O zaman hiçbir sorun kalmayacaktı."

Alonso en büyük problemin pistin o bölümünün yapısı ve güvenlik sorunları olduğunu düşünüyor.

Alonso, "Bence en önemli şey Avustralya'daki 6. viraj. Şu anda o pistteki en güvenli viraj değil."

"Geçen yıl Alex'in yarışta ve bu yıl serbest antrenmanda şasiye zarar verdiği bir kaza gördük."

"Ayrıca F2'de sanırım Dennis orada kaza yaptı. George da yarışta aynı şeyi yaşadı."

"Muhtemelen bu benim için önümdeki sürücünün ne yapıp yapamayacağından daha önemli bir nokta."

"Avustralya'dan sonra bu noktadaydım, şimdi de öyle. Ben yoluma devam edeceğim. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum."

"Sanırım tur zamanı açısından sezonun en zor cezasıydı, bu da garip ama söyleyecek bir şey yok."

Sürücü brifinginde bu konunun uzun uzun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna Alonso, "Umarım olmaz. Mümkün olan en kısa sürede mühendisime geri dönmem gerekecek"

"Burada ele almamız ve Cuma gecesi gözden geçirmemiz gereken yeni parçalarımız var."

"Cuma gecesi yapacak çok işimiz var. Sürücü brifinginde gereğinden fazla bulunmayacağım. cevabını verdi.