Alonso, garajına bir Aston Martin Vantage DTM aracı ekledi

İspanyol pilot, Eylül 2023 başında Jarama pistinde düzenlenen bir sponsor etkinliğine katıldı ve 2019 DTM sezonundan kalma eski bir Dani Juncadella Aston Martin Vantage AMR kullandı.

Alonso'nun araçtan etkilendiği açıkça belli oluyordu. Alonso, R-Motorsport tarafından motor üreticisi HWA AG'den tarafından hazırlanan beş şasiden birini satın almayı tercih etti ve satıştan önce araçta bazı küçük değişiklikler yapıldı.

HWA'nın genel müdürü Martin Marx'ın Alman yayın organı Motorsport-Total.com'a yaptığı açıklamaya göre, Alonso DTM Aston Martin'i açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın aldı.

Alonso, gösteri sürüşleri için bir yolcu koltuğu takılmasını ve bu modifikasyona izin vermek için yakıt deposu boyutunun küçültülmesini talep etti.

Jarama etkinliğinde Alonso'ya teslim edilen araç, Alonso tarafından Aralık 2023 başında test için Aragon'a götürüldü.

Jarama'da Alonso'nun yanında yer alan Juncadella, Alonso'nun DTM aracının yol tutuşuna alışmakta hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.

Juncadella, "Aracın temelleri konusunda yardıma ihtiyaç duyması halinde ona biraz destek vermek için oradaydım."

Fotoğraf: Finetwork Fernando Alonso testing the Aston Martin Vantage AMR class one

"Çok fazla deneyimi var ve yarış otomobillerini iyi tanıyor. Ama günü onunla geçirmek ilginçti. Görünüşe göre her şey onun için çok doğaldı."

"Her şeyi çok çabuk anlıyor ve çok fazla soru sormuyor çünkü ne yaptığını biliyor. Araçtan etkilendiğini söyledi. Performans onun beklediğinden daha iyiydi." dedi.

Alonso'nun neden beş araçtan birini almaya karar verecek kadar otomobilden etkilendiği konusunda da bir fikre sahip olan Juncadella, "Fernando çok fazla güce ve iyi frenlemeye alışkın. Ama aracın oldukça basit olduğunu söyledi. Direksiyonu daha fazla çevirmek zorunda kalacağını düşünüyordu."

"Bugün GT3'lerle durum biraz farklı ama prototipler yüksek performanslı araçlardı. Fernando rekabetin her türünü seviyor: rekabet ve meydan okuma varsa o her şeyi kullanır." dedi.

Alonso'nun satın aldığı araç R-Motorsport tarafından hazırlanan test aracı olup, diğer dört aracın tamamı yarışlarda kullanılmıştır. HWA şimdi kalan iki şasiye olan talebin artmasını bekliyor.

Motorsport.com'un aktardığına göre HWA yönetim kurulu üyesi Gordian von Schoning, "Bu aracı kullanan ve çok beğendiği belli olan Fernando'ya yapılan satıştan sonra, halen mevcut olan iki araca olan ilgi önemli ölçüde arttı."

"Aracın emin ellerde olması ve kullanılmaya devam etmesi bizim için de en ideal senaryo." dedi.