Alonso: "Galibiyet almak hatta podyuma çıkmak zor olacak"

Fernando Alonso bu yıl şimdiye kadarki dört yarışın üçünde podyuma çıktı ve Bakü'de de yine podyuma çıkacak tempodaydı.

Miami GP'ye ilk çizgiden başlayacak olan Alonso, antrenmanların ardından beklenmedik bir sonuç elde etmiş durumda.

Sezonun en iyi sıralaması olduğunun söylenmesi üzerine Alonso, "Evet, iyi bir sıralama turlarıydı."

"Sanırım son iki yarışta inişler ve çıkışlar yaşadık. Bakü'nün sadece bir antrenmanla çok zor olduğunu düşünüyorum. Burada ise daha normal bir hafta sonu geçirdik ve araç üzerinde farklı seçenekler ve ayarlar denedik."

"Sanırım sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdik, araç da iyi hissettirdi. Açıkçası Q3 kırmızı bayrakla durduruldu, bu yüzden sonunda herkesin hangi tur zamanına ulaşabileceğini bilmiyoruz."

"Bence araçta hâlâ çok fazla tempo vardı çünkü Q3'teki ilk denememi kullanılmış lastikle attım. Yani sarı bayrağa kadar bir önceki turdan birkaç ondalık daha iyiydim."

"Yani evet, bence bu araçta daha fazlasını alabilirdik ama sonunda ilk çizgideyiz ve yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Bu sonuç bize epey güven veriyor. Bence Pazar günü normalde bizim günümüzdür. Aracımız lastik yönetimi konusunda çok iyi ve çok iyi bir yarış temposuna sahibiz. Cumartesi günü biraz zorlandık. Dolayısıyla, normalde daha yukarıdan başladığımızda işler biraz daha kolay oluyor."

"Arkamızda güçlü bir rakip var. Ferrari bu hafta sonu ve Bakü'de çok güçlüydü, araçlarında bazı güncellemeler var."

"Max muhtemelen yarışta oldukça hızlı olacak. Yani evet, aynalara dikkatlice bakmak için sebepler var. Ancak biz kendi yarışımızı yapacağız, mümkün olduğunca çok puan toplayacağız. Ana rakibimiz Mercedes şu ana kadar zor bir hafta sonu geçirdi, bu yüzden onları geride bırakmaya devam etmeliyiz."

Top three Qualifiers Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, and Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış için hedefi sorulduğunda Alonso, "Özellikle hafta sonunun gidişatından sonra bir galibiyet hedefleyebileceğimizi düşünmüyorum."

"Podyumun bile zor olacağını düşünüyorum ama elimizden geleni yapacağız Tüm sezon boyunca bunu yaptık. Bence iyi bir konumdayız, burada olmayı hiç beklemiyorduk."

"Dolayısıyla, attığımız her tur, yarın bu tür pozisyonlarda atacağımız her tur bizim için bir hediye gibi. Bu yüzden takımın bundan keyif aldığını düşünüyorum."

"Checo'yu 1. virajda geçmeye çalışacağız! En azından birkaç tur için de olsa yarışı önde götürmek güzel. Ondan sonra da hak ettiğimiz pozisyona döneceğiz. Eğer 5. sıra ise, 5. olacak. 7. sıra ise, 7. olacak. Bir podyum daha olursa harika olur fakat bence zorlu bir yarış olacak." cevabını verdi.

Alonso hafta sonunun şimdiye kadar zor geçtiğini de gizlemedi.

"Bakü'de Sprint sıralaması hariç her seansta muhtemelen ilk dört ya da beş içinde yer aldım. Sanırım bugünün amacı da buydu. Açıkçası antrenman seansları biraz endişe vericiydi, o kadar da rekabetçi değildik."

"İlk bölüm de biraz risk aldık. Maalesef Lance sorun yaşadı fakat amacımız basit bir hafta sonu geçirmek, çok çılgınca şeyler yapmamak ve aracı hak ettiğimiz konuma getirmekti, ki normalde Pazar günleri biraz daha rekabetçiyiz."

"Ayrıca aracı öğrenmeye devam ediyoruz Bilmiyorum ama bence bugün iyi bir gündü. Elbette Max turu tamamlayamadı, Charles'ın da bazı sorunları vardı ve dediğim gibi biz sadece olması gereken turu attık, Q3'te doğru hamleyi yaptık, bunun da karşılığını alıyoruz."