Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Alonso: "'Futbol' zihniyeti Aston Martin'in F1 sezonunu değerlendirmek için doğru yol değil"

Fernando Alonso, Formula 1 takımlarını "sadece son sonucun" önemli olduğu "futbol gibi" değerlendiren yeni zihniyetin Aston Martin'deki ilk yılını değerlendirmek için doğru olmadığını söyledi.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Güncelleme
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team,

Alpine'den geçiş yaptıktan sonra, Alonso'nun 2023'teki ilk sekiz yarışı 6 podyumla sonuçlandı çünkü Aston Martin, kış boyunca aşağı yönlü sidepod arkası otomobil konsepti üzerinde yaptığı çalışmalarla Red Bull'un en yakın rakibine dönüştü.

Mercedes ve Ferrari başlangıçta üst aerodinamik araç yüzeylerine yönelik kendi 'sıfır sidepod' ve 'küvet' yaklaşımlarını sürdürse de, sonra onlar da benzer konsepte geçiş yaptılar.

McLaren MCL60 aracını Red Bull'dan esinlenen çeşitli güncellemelerle elden geçirmesinden bu yana çarpıcı bir şekilde iyi sonuçlar alırken, Alonso Temmuz ayındaki Avusturya GP hafta sonundan bu yana sadece bir kere daha podyuma çıkabildi ve Aston Martin genel olarak rakiplerinin gerisine düştü.

Aston, 2023'e yaptığı harika başlangıçtan bu yana, kendi yanlış geliştirme yolu seçimlerinden kurtulmak zorunda kalmanın yanı sıra, FIA'nın ilk esnek kanat soruşturmalarının bir parçası olarak ön kanat tasarımlarında değişiklik yapması tavsiye edilen takımlar arasında yer aldı.

Ancak Motorsport.com tarafından kendisine 2023'te Aston'da yaşadıklarıyla çok farklı iki sonuç kümesinin eşleştiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Alonso buna katılmadı.

Bu hafta sonu Meksika GP'si için yarış öncesi basın toplantısında konuşan Alonso, "Hayır, bence sonuçların gösterdiğinden daha tutarlı bir his ve sezon oldu."

"Her zaman inişleri ve çıkışları dengeledik. Her zaman otomobilin performansına odaklandık ve takım olarak daha iyi olmaya çalıştık."

"İki yıl önce bu organizasyon 250 kişiydi. Şimdi ise takımlar şampiyonasındaki en iyi takımlardan sadece birkaç puan uzaktayız ve bu yıl birkaç kez podyumun tadına baktık."

"Bu yeni fabrikamız da var - takıma gelen pek çok yeni insan - ve geçen yıla göre yaklaşık 200 puan daha fazla. Yani Aston Martin için inanılmaz bir 2023 sezonu oluyor."

"Burada giderek daha fazla futbola benzediğimizi ve sadece son sonucun önemli olduğunu biliyorum. Ancak nereden geldiğimizi ve projenin ne anlama geldiğini unutamayız. Bu yüzden şu ana kadar bu sezonla gurur duyuyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, garajda

Alonso, 2023'ün son dört yarışı için odak noktasının "kalan yarışları iyi bir şekilde bitirmek ve en azından bir kez daha podyumun tadına varmak" olduğunu söyledi.

Alonso, "2024'e bu yıldan çok daha emin bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. [2022-2023] kışına, zorlu bir 2022'den sonra projenin doğru yönde ilerlediğini umarak başladığımızı düşünüyorum."

"[Ancak] sezon boyunca pek çok şey öğrendik - pist dışında da pek çok şey [örneğin] sezon boyunca aracın gelişimi, gelişimin yönü."

"Bu yüzden çok önemli bir şampiyona oldu - sadece sonuçlar açısından değil, takımın gelecek için bir yarışmacı [zihniyetine] sahip olması açısından da."

"Çok önemli bir sezon oldu. Ben çok gururlu ve mutluyum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Villeneuve, Verstappen’in Leclerc’e karşı sert savunmasını eleştirdi
Sonraki haber Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Leclerc: "Verstappen'in yerinde olsam ben de sıkıştırırdım"

Leclerc: "Verstappen'in yerinde olsam ben de sıkıştırırdım"

Formula 1
Amerika GP

Leclerc: "Verstappen'in yerinde olsam ben de sıkıştırırdım" Leclerc: "Verstappen'in yerinde olsam ben de sıkıştırırdım"

FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

Formula 1

FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor”

Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor”

Formula 1
Amerika GP

Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor” Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor”

Krack: “Pitten başladığımız için puan almayı beklemiyorduk”

Krack: “Pitten başladığımız için puan almayı beklemiyorduk”

Formula 1
Amerika GP

Krack: “Pitten başladığımız için puan almayı beklemiyorduk” Krack: “Pitten başladığımız için puan almayı beklemiyorduk”

Stroll: “Önceki haftalara kıyasla kötü durumdayız”

Stroll: “Önceki haftalara kıyasla kötü durumdayız”

Formula 1
Amerika GP

Stroll: “Önceki haftalara kıyasla kötü durumdayız” Stroll: “Önceki haftalara kıyasla kötü durumdayız”

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol