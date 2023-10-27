Alonso: "'Futbol' zihniyeti Aston Martin'in F1 sezonunu değerlendirmek için doğru yol değil"

Alpine'den geçiş yaptıktan sonra, Alonso'nun 2023'teki ilk sekiz yarışı 6 podyumla sonuçlandı çünkü Aston Martin, kış boyunca aşağı yönlü sidepod arkası otomobil konsepti üzerinde yaptığı çalışmalarla Red Bull'un en yakın rakibine dönüştü.

Mercedes ve Ferrari başlangıçta üst aerodinamik araç yüzeylerine yönelik kendi 'sıfır sidepod' ve 'küvet' yaklaşımlarını sürdürse de, sonra onlar da benzer konsepte geçiş yaptılar.

McLaren MCL60 aracını Red Bull'dan esinlenen çeşitli güncellemelerle elden geçirmesinden bu yana çarpıcı bir şekilde iyi sonuçlar alırken, Alonso Temmuz ayındaki Avusturya GP hafta sonundan bu yana sadece bir kere daha podyuma çıkabildi ve Aston Martin genel olarak rakiplerinin gerisine düştü.

Aston, 2023'e yaptığı harika başlangıçtan bu yana, kendi yanlış geliştirme yolu seçimlerinden kurtulmak zorunda kalmanın yanı sıra, FIA'nın ilk esnek kanat soruşturmalarının bir parçası olarak ön kanat tasarımlarında değişiklik yapması tavsiye edilen takımlar arasında yer aldı.

Ancak Motorsport.com tarafından kendisine 2023'te Aston'da yaşadıklarıyla çok farklı iki sonuç kümesinin eşleştiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Alonso buna katılmadı.

Bu hafta sonu Meksika GP'si için yarış öncesi basın toplantısında konuşan Alonso, "Hayır, bence sonuçların gösterdiğinden daha tutarlı bir his ve sezon oldu."

"Her zaman inişleri ve çıkışları dengeledik. Her zaman otomobilin performansına odaklandık ve takım olarak daha iyi olmaya çalıştık."

"İki yıl önce bu organizasyon 250 kişiydi. Şimdi ise takımlar şampiyonasındaki en iyi takımlardan sadece birkaç puan uzaktayız ve bu yıl birkaç kez podyumun tadına baktık."

"Bu yeni fabrikamız da var - takıma gelen pek çok yeni insan - ve geçen yıla göre yaklaşık 200 puan daha fazla. Yani Aston Martin için inanılmaz bir 2023 sezonu oluyor."

"Burada giderek daha fazla futbola benzediğimizi ve sadece son sonucun önemli olduğunu biliyorum. Ancak nereden geldiğimizi ve projenin ne anlama geldiğini unutamayız. Bu yüzden şu ana kadar bu sezonla gurur duyuyorum." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, garajda

Alonso, 2023'ün son dört yarışı için odak noktasının "kalan yarışları iyi bir şekilde bitirmek ve en azından bir kez daha podyumun tadına varmak" olduğunu söyledi.

Alonso, "2024'e bu yıldan çok daha emin bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. [2022-2023] kışına, zorlu bir 2022'den sonra projenin doğru yönde ilerlediğini umarak başladığımızı düşünüyorum."

"[Ancak] sezon boyunca pek çok şey öğrendik - pist dışında da pek çok şey [örneğin] sezon boyunca aracın gelişimi, gelişimin yönü."

"Bu yüzden çok önemli bir şampiyona oldu - sadece sonuçlar açısından değil, takımın gelecek için bir yarışmacı [zihniyetine] sahip olması açısından da."

"Çok önemli bir sezon oldu. Ben çok gururlu ve mutluyum." dedi.