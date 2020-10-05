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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Formula 1'de şans ve en iyi araç yeterli değildir"

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Alonso: "Formula 1'de şans ve en iyi araç yeterli değildir"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın son senelerdeki dominasyonunun sadece Mercedes'e bağlı olmadığını söyledi ve İngiliz pilotun yaptıklarını övdü.

Renault (Alpine) ile Formula 1'e geri dönmeye hazırlanan Alonso, şu anda Hamilton'ın griddeki en iyi pilot olduğu konusunda şüphe olmadığını söyledi. Hamilton'ın kazandığı yarışlarda ve şampiyonluklarda Mercedes'in en iyi aracı üretmesinin etkisi olsa da, Alonso'ya göre pilotun yaptıkları göz ardı edilmemeli. 

RadioTimes'a konuşan Alonso, "Lewis şu anda önde çünkü o en iyisi. O, diğerlerinden daha verimli çalışıyor. Mercedes'in en iyi araca sahip olduğu doğru ancak bu onun hatası değil. Onun için yapılan yorumları anlıyorum ancak bu, dünyadaki tüm pilotların başına gelen bir şey."

"Geçen sene Toyota ile Le Mans 24 Saat'te kazandım ve bu Toyota'nın Le Mans'ı kazanabilecek tek takım olması sayesinde oldu. En iyi araca sahiptik, bu doğru ancak diğerlerinden daha iyi performans gösterdik. Ve 24 saat içerisinde her şey olabilir. Ancak bizim başımıza bir iş gelmedi. Yarışı iyi sürdürdük. Başka bir araçta olsaydık, kazanamayabileceğimizi biliyordum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

"Lewis, başka bir araçta kazanamayacağını biliyor. İkimiz de kazanabilmek için gerekli araca sahip olmamız gerektiğini biliyoruz. Lewis McLaren'da Jenson Button, Mercedes'te Rosberg ile takım arkadaşı oldu. O senelerin hepsinde şampiyon olamadı. O da en iyi pakete sahip olmanız gerektiğini biliyor."

"Taraftarları anlıyorum. Onlar her zaman en iyi pilotu bulmaya çalışırlar. Formula 1 çok zor bir spor çünkü tüm araçlar farklı. En iyi paketi bulmalısınız ve şu anda en iyi paket Mercedes ve Hamilton." dedi.

Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşı olsa onu yenip yenemeyeceği sorulduğunda Alonso, "Bunu asla bilemezsiniz ancak olsa ilginç olurdu. Bu günden güne değişebilir. İyi ve kötü günlerimiz olabiliyor." şeklinde cevap verdi.

Alonso, Hamilton'ın sene boyunca gösterdiği istikrarlı performans ile diğerlerinden ayrıldığını düşünüyor.

Alonso, "Valtteri'nin bazı yarışlarda Lewis'e yakın olduğunu, bir sene içerisinde 2-3 yarış kazanabildiğini, birkaç defa pole pozisyonu aldığını görüyoruz. Ancak Lewis'in Bottas'tan 100 kat daha iyi olabileceğini  biliyoruz. Lewis performans açısından mükemmel seviyede."

"7 şampiyonluğu şansla ya da en iyi araca sahip olduğunuz için kazanamazsınız. Ekstra bir şeylere sahip olmanız gerekir ve Lewis'de bu var. Lewis her hafta sonu bunu gösteriyor. İnanılmaz yeteneğe sahip ve bu, F1 için iyi bir şey. Sene sonunda Michael ve Lewis'in şampiyonluk sayıları 7 olacak. Bir sene sonra Lewis'inki 8 olabilir. Onlar, doğru zamanda doğru araçta oldular ancak bunların dışında doğru şeyleri yaptılar. Kazandıkları şampiyonalarda en iyilerdi. Bunu hak ediyorlar." dedi.

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso , Lewis Hamilton
Editör Basile Davoine

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