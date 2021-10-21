Alonso: "Formula 1 her zaman DRS'ye ihtiyaç duyacak"

2011 yılından bu yana Formula 1 araçlarında, sürtünme azaltma sistemi olan DRS sistemi kullanılıyor ve bu sayede sürücüler, öndeki araca bir saniye kadar yaklaştıklarında bu kanadı açarak düzlüklerde daha fazla hız kazanabiliyor.

Bu sistem geçişleri gözle görülür şekilde artıyor ancak bu sistemin çok yapay olduğunu düşünen sürücüler de var. Çünkü bu sistem geçişleri olması gerekenden daha kolay hale getiriyor ve risk alma faktörü azalıyor.

Formula 1, gelecek yıl kuralları büyük ölçüde değiştirecek ve tekerlek tekerleğe savaşların giderek artması bekleniyor. Hal böyle olunca gelecekte DRS sisteminin tamamen kaldırılması ihtimali ortaya çıkabilir. Bunun kısa vadede olmasa bile ilerleyen dönemde gerçekleşebileceği düşünceleri var.

Ancak çifte Formula 1 dünya şampiyonu ve mevcut Alpine sürücüsü Alonso, pist üstündeki şovu geliştirmek için yapılan son değişikliklere rağmen gelecekte DRS'ye olan ihtiyacın devam edeceğini düşünüyor.

Alonso, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Motorsport Network'ün Miami merkezini ziyaret etti ve burada Autosport/Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "DRS'ye Formula 1'de her zaman ihtiyacımız olacağını düşünüyorum."

Fernando Alonso, Alpine visits Motorsport Network office in Miami Fotoğraf: Motorsport Games

"Bu sistemin bazen, farklı pistlerde yapay geçişlere neden olduğunu biliyorum."

"Fakat geriye dönüp bakarsak, DRS'ye sahip olmadığımız yıllardaki yarışlar çok sıkıcıydı. Geçiş yapmak çok daha zordu."

"Formula 1 diğer kategoriler gibi değil. Bence F1'de araçların yakından takip etmek, serideki aerodinaminin doğası ve takımların performans ortaya koymak için ne kadar zekice işler yaptığı göz önüne alındığında her zaman zor olacak."

"Haliyle bence DRS, gelecekte bile faydalı bir araç olacak." dedi.

Formula 1, mevcut kurallarla son altı yarışına çıkıyor ve 2022 yılında pist üstündeki şovu artıracak olan yepyeni kurallara geçiş yapılacak.

Alonso, 2001 yılında Formula 1'de yarışmaya başladı ve o günden bu yana V10, V8 ve V6 gibi farklı motor tiplerinin yanı sıra, pek çok farklı aerodinamik konsepti kullandı.

V6 döneminde neyin eksik olduğu sorulduğunda Alonso, F1'in "daha iyi yarışlara ve farklı kazananlara" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Alonso, "V6 döneminin ilk üç ya da dört yılındaki Mercedes dominasyonu son derece acımasızcaydı."

"Ardından 2017'den itibaren, Formula 1'e daha geniş lastikler ve daha büyük araçlar geldi, ki bence yarış ve araçların birbirini takip edebilmesi anlamında bir geri adım oldu."

"Geçmişe kıyasla eksik olan birkaç şey vardı ve F1, bu deneyimlerden ders çıkardı. Bence 2022'de daha iyi bir şampiyonaya sahip olacağız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine visits Motorsport Network office in Miami Fotoğraf: Fernando Alonso