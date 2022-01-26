Alonso: "Formula 1 bana gerçek hayatta bazı şeylere mâl oldu"

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Fernando Alonso bu yıl kariyerinin 19. Formula 1 sezonuna girmeye hazırlanıyor. İspanyol pilot, 2001'de Minardi ile F1'e girdiğinde 19 yaşındaydı.

İspanyol pilot şimdiye kadar 333 Grand Prix'ye katılırken 32 galibiyet, 98 podyum ve her şeyden önemlisi iki şampiyonluk kazandı.

Fakat sporda uzun süredir yer almasıyla beraber normal hayatta pek çok şeyi kaybettiğini söylüyor.

Formula 1 yüzünden bir şeyleri kaybedip kaybetmediği sorulduğunda Alonso'nun yanıtı şöyle oldu: "Evet diyebilirim. Fakat ayrıntılı olarak ne kaybettiğimi veya normal hayatımda neye mâl olduğunu tam olarak bilemiyorum."

“Tam olarak ne tarz şeyler kaçtığını ya da neyi kaybettiğimi söyleyemem. Elbette bu padoktan içeriği girdiğimde 19 yaşındaydım ve şimdi 40 yaşındayım. Hayatta kaybettiğim birkaç şey olduğuna eminim."

"Hayatınızın büyük bir bölümünde ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzakta kalıyorsunuz, hatta bu yüzden bazılarını kaybediyorsunuz."

"Formula 1'e geldiğiniz zaman, hayalini kurduğunuz şeyi yaşıyorsunuz. Bir karting sürücüsüyken, Formula 1 sürücüsü olmayı hedefliyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz ve hayalini kurduğunuz şey için her şeyi feda etmeye hazırsınız."

“Normal bir hayatımız yok. 10-12 yaşından itibaren karting şampiyonalarında yarışmaya başlıyoruz ve normal bir hayatın tam olarak ne demek olduğunu bilmiyoruz."

"Formula 1'e verdiğim arada bile sürekli olarak bir yerlerde yarıştım. Her hafta sonu araç değiştiriyordum. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Toyota için yarışıyordum ancak ertesi hafta Dakar aracıyla Doha'da, kum tepelerinde sürüş yapıyordum, güneşte araç kullanmayı öğreniyordum."

"Bir sonraki hafta, oval yarışlar için Indianapolis'teydim ve bu, her zaman farklı araçların direksiyonunu tutmakla geçen çok yoğun bir iki yıldı."

“Yani o zaman bile normal bir hayatım olmadı." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: FIA Pool