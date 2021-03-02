Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"

Fernando Alonso, geçen ay geçirdiği bisiklet kazasının ardından dişlerini ve aynı zamanda çenesini kırmıştı.

İspanyol pilot, başarılı ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine başladı ve sonrasında gündelik sporlarına geri döndü.

Bununla beraber Alonso, hem Paul Ricard'da R.S.18'le yapılan testi kaçırdı hem de Alpine'nin bugün yapılacak takım lansmanında yer almayacak.

Buna karşılık Alonso, kazadan sonra yayınladığı ilk videoda, tek sorunun İsviçre ile İngiltere arasındaki seyahat kısıtlamaları olduğunu açıklarken, teste katılmamasının konuşma kabiliyetiyle ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını belirtti.

Alonso şöyle konuştu: "İsviçre ve İngiltere arasındaki mevcut kısıtlamalar, seyahat etmeyi biraz zorlaştırıyor."

“Ancak yine de bunu (lansmanı) herkes gibi takip edeceğim, bu yüzden fiziksel olarak orada olmamam önemli değil. Size aracı ve yeni renkleri göstermek için sabırsızlanıyorum. Ayrıca yeni yarış tulumunu denedim."

"Gerçekten heyecanlıyım, yakında görüşürüz."